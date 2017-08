Van cursos para certificación de Pueblo Mágico

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- En fechas próximas iniciarán la capacitación a empresas turísticas para dar cumplimiento a las líneas de trabajo de la certificación como Pueblo Mágico, a través de cursos que lleven a la creación de cadenas productivas, impartidos por especialistas, según dio a conocer el presidente del Comité Ciudadano de Pueblo Mágico, Juan José González Calderón.

El llamado que realizó fue para que los diversos sectores turísticos participen, debido a la importancia que tiene para los trabajadores de contar con la capacitación para mejorar la atención al turista.

Hay un calendario para estos cursos, por lo que pidió a las asociaciones participar y en el caso de los hoteleros u otros organismos empresariales, el llamado es acercarse a sus asociaciones para conocer fechas y temas de éstos.

Los cursos se deben tomar porque se busca que el servicio sea mejor y subir los estándares de calidad y atención. Todos los cursos van dirigidos a prestadores de servicios turísticos. Se busca que la mayor cantidad de empleados de las empresas participen y de los organismos como los hoteleros, restauranteros o comerciantes organizados.

La reunión que llevaron a cabo la semana pasada con personal de la Secretaría Estatal de Turismo fue para revisión de los detalles técnicos, ya que las autoridades tienen una gran participación en el tema de Pueblos Mágicos, ya que el comité no lo es todo.

Se analizó cómo están en avances de la revisión y los proyectos para los meses próximos, indicó González Calderón, quien agregó que la certificación está firme sin duda.

Obra para este tema de Pueblo Mágico, dijo que no hay. La ciclopista de la que se habló no fue un proyecto del Comité de Pueblos Mágicos, “eso fue por parte del Ayuntamiento” y no hay para llevar a cabo con fondos de este programa, abundó. Agregó que la próxima semana habrá nuevas reuniones para confirmar y afinar otros temas respecto a Tulum Pueblo Mágico, finalizó.