Audio revela reclamo del ex alcalde de Benito Juárez al ex director de Gobierno.

César Muñoz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Una nueva grabación enviada a Novedades Quintana Roo de manera anónima, revela un fuerte reclamo que le hiciera el ex alcalde de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, a Isaías Capeline Lizárraga, quien fuera director de Gobierno del quinquenio anterior, y muriera ejecutado en Cancún en julio de 2016, con relación a una serie de anuncios espectaculares con la que prácticamente inundó Cancún, Raymundo King de la Rosa, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y uno de los destapados por Roberto Borge Angulo para sucederlo en la gubernatura.

El reclamo de Carrillo de Cáceres se produce en los días en que también el ex alcalde había sido mencionado por Borge Angulo en su cuenta de Twitter (@betoborge) como uno de los aspirantes a ocupar la silla del Palacio de Gobierno en la capital del Estado.

En la grabación, con duración de tres minutos y 32 segundos, Carrillo de Cáceres le reclama a Capeline Lizárraga por espectaculares que promovían la imagen de King de la Rosa. El ex alcalde señala que dichos anuncios se montaron sobre sus programas institucionales, y que entre King de la Rosa y él hay un acuerdo de cordialidad, pero “con estas cosas, genera fricción”. Capeline Lizárraga le responde que habló con King de la Rosa e incluso le pidió que le comentara al ex alcalde de Cancún sobre su plan de promoción.

La grabación, editada, salta a otro momento de la plática y se escucha a Capeline Lizárraga decirle a Carrillo de Cáceres que sus afectos están con él y con King de la Rosa. Y para reafirmar, presume que nadie conoce a Borge Angulo como él, y el afecto y la confianza que el ex jefe del Ejecutivo le tiene. Además, Capeline Lizárraga le confirma que él ve venir las cosas, y esa “madre (la definición del candidato del PRI a la gubernatura del Estado) al final vas a ser tú o Ray; no hay más. A mí me queda perfectamente claro: Uno por el posicionamiento (Carrillo de Cáceres) y otro, por la relación a nivel federal (King de la Rosa), y la confianza del boss (Borge Angulo), sin duda; los dos están en la misma posición de lo que diga el boss, y eso es lo más importante”.

La conversación también revela la campaña que se organizó desde el Ejecutivo en contra del actual gobernador, Carlos Joaquín González, a quien en redes sociales lo quisieron ridiculizar asociándolo con la imagen de Chespirito. Esta campaña fue operada en redes sociales por César Mortera, quien estaba en la nómina del Ayuntamiento de Solidaridad que gobernaba el que al final fue el candidato oficial del PRI a la gubernatura: Mauricio Góngora Escalante.

Capeline Lizárraga fue asesinado a balazos, en la cercanía del exclusivo fraccionamiento Cumbres, el 14 de julio de 2016.

En otra grabación dada a conocer por Novedades Quintana Roo en su edición del 26 de enero, Capeline Lizárraga habla con Gerardo González Núñez, ex director administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Benito Juárez, para desviar recursos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) para la instalación de módulos de transporte público para beneficiar a una empresa de publicidad de su propiedad.