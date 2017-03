Eric Galindo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El plano original para el edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de una inversión de más de 50 millones de pesos, contempla una sala de usos múltiples, pero el exfiscal, Carlos Arturo Álvarez Escalera, decidió, sin autorización, modificarlo para que en lugar de dicha sala fueran construidas dos recámaras, una para él y otra para el vicefiscal, lo que provocó la suspensión del proyecto por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), desde agosto pasado.

Este es otro de los proyectos que se quedaron inconclusos en la anterior administración por irregularidades y modificaciones que no estaban contemplados y de recursos federales que no se ejercieron para continuarlos.

También uno de los proyectos que quedó en estas circunstancias fue el edificio donde estará el Centro de Justicia para Mujeres, inconcluso porque no se respetó el modelo original, aunque de dicho proyecto a la nueva administración ya le autorizaron ocho millones de pesos para continuar la obra y a más tardar en marzo concluirán la primera y segunda etapas, para que inicien operaciones.

La inversión del proyecto total del edificio donde estarán las oficinas del nuevo sistema de justicia penal es de 50 millones 147 mil pesos, dicho presupuesto se aprobó en el ejercicio de 2015, dijo Miguel Ángel Pech Cen, fiscal del estado.

Dicha obra tuvo que haberse concluido en diciembre de 2016, pero debido a las inconsistencias generadas por Álvarez Escalera, según el reporte que hizo la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), fue suspendida desde hace siete meses.

Las inconsistencias que se detectaron fueron que en el terreno había un árbol que no debían cortarlo porque no tenían los permisos; otra, era el terreno, por no haber hecho una mecánica de suelo, tuvieron que modificar la construcción del edificio se tuvo que hacer vertical y anexan un piso más, cuando originalmente debió de ser horizontal.

Las inconsistencias más graves en los planos arquitectónicos, fueron las modificaciones que ordenó Álvarez Escalera, al quitar la sala de usos múltiples, donde se darían conferencias, cursos, talleres, para poner a cambio una recámara para él y otra para el vicefiscal, con elevador, que no estaban contempladas en el primer proyecto.

Las modificaciones que hizo el exfiscal de las dos recámaras no eran necesarias, porque además dicho edificio debe de ser construido conforme a las exigencias de las áreas del nuevo sistema de justicia penal.

Los cambios en el proyecto inicial debieron ser aprobados por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) en la Ciudad de México, pero el secretario de finanzas del estado, es quien debió hacer la entrega del cambio de proyecto que no se hizo.

En agosto de 2016, Sintra detuvo la obra porque no habían hecho los trámites correspondientes para el cambio del proyecto original, y hasta la fecha se encuentra la obra detenida.

Para reanudarla, la Fiscalía necesita la validación del UPCP, tienen 90 días para realizar el trámite, pero aunque se los autoricen en un año aproximadamente podrían reiniciar la construcción del edificio.