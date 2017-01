Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Para la implementación del Programa Médico en tu Casa, de la Secretaría de Salud, se requiere la renovación del 100% de las Unidades Médicas Móviles (UMM) de Caravanas de la Salud, que desde hace seis años están obsoletas.

Alberto España Novelo, coordinador del programa estatal, dijo desconocer cómo operarán ambos programas, sin embargo, precisó que la unidad más antigua tiene 10 años, y representa un gasto mensual en mantenimiento, superior a los 100 mil pesos por las 16 unidades móviles, de lo contrario, los médicos continuarán visitando las comunidades en sus vehículos particulares.

“El programa ha funcionado bien en otros Estados, pero no nos han dado a conocer la directriz real del programa. Nosotros no vamos a las casas, pero sí a los poblados. No sé cual sea el origen, pero el dinero de caravanas es un recurso federal y viene etiquetado”, indicó.

El presupuesto para este 2017 será de 24 millones de pesos, pero dijo que es necesario la reposición de todas las unidades médicas, pues tienen entre ocho y 10 años de uso, cuando, por el maltrato que sufren los vehículos al recorrer las comunidades mas alejadas, tienen de vida de tres a cuatro años.

España Novelo indicó que para el mantenimiento de cada una de ellas es de entre 15 y hasta 30 mil pesos, con refacciones que son muy caras. Cada mes sólo de mantenimiento, gastan más de 100 mil pesos.

“Las caravanas nos cuesta mucho dinero y muchas veces ocasiona que no puedan salir a las comunidades, pero eso no significa que no llevemos los servicios, el personal tiene que salir en coches particulares para dar la atención permanente, sólo que cuando acuden de esa forma, no llevan ciertos servicios ni todos los medicamentos", agregó.

Alejandra Aguirre Crespo, Secretaria de Salud en el Estado, indicó que Médico en tu casa, es el proyecto más grande del actual gobierno del Estado para acercar los servicios de salud a las comunidades rurales donde no existe un fácil acceso de los servicios.

“Es una estrategia que se fusiona con el programa de Caravanas; Médico en tu casa es un proyecto articulado que nos permitirá capitalizar diversas estrategias que al interior de la Secretaría de Salud se tiene como unidades móviles, y los centros de salud fijos en cada una de las comunidades y de la ciudad”, agregó.

La funcionaria comentó que es probable que se lleve a cabo la contratación de más médicos para incorporarlos al programa, así como personal de enfermería y trabajadores sociales.