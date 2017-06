Niegan a mujer embarazada ingresar al Cereso

Eric Galindo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Prisila, N, tiene cuatro meses de embarazo, ayer se formó desde las 6 horas para ver a su concubino que se encuentra en el área de Albatros, pero el encargado de trabajo social del Centro de Reinserción Social (Cereso) le negó la entrada sin darle una explicación razonable.

La agraviada en las próximas horas interpondrá una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, para denunciar a las autoridades carcelarias por el trato que le dieron, sin importarles que estuviera embarazada y por no dejarla entrar a ver a su concubino, Zanoni N, quien se encuentra en el área de Albatros.

La agraviada dijo que llego a las 6 horas a formarse, quería ser la primera en ingresar, porque se forma una fila enrome de familiares que llegan a visitar a sus internos.

Pero cuando empezaron a pasar los visitantes, a las 8 horas, al llegar al módulo de revisión de alimentos, le dijeron que ella ya estaba dada de baja y no podía pasar.

Se indignó porque los únicos que visitan a Zanoni, es ella, su hermana y su mamá, pero la visita que más recibe es a ella, porque sus familiares vienen de otro estado.

El argumento que le dieron fue porque en 15 días no se había presentado a visitar a su concubino, algo que le pareció ilógico, porque no hay ninguna regla que obligue a la familia a visitar a sus internos. Pero ella, no lo visitó esos días porque viajo a la ciudad de Mérida.

Pero al final se enteró de que Juan Manuel, quien es el encargado de Trabajo Social, fue quien dio la orden de que no la dejaran ingresar.

Ella aparecía en la lista como amiga, pero tiene un año que es su pareja y tiene cuatro meses de embarazo, esperan un bebé, pero hasta la fecha no han querido cambiar la condición de amiga a concubina.

Además ellos no han firmado ningún papel para que se diera de baja. Además de denunciar a Juan Manuel, también a la comandante que está a cargo de las visitas, por su trato déspota que tuvo hacia ella.