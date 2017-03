Carece de área de psicología la Secretaría de Seguridad Pública

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A pesar que el trabajo de un policía es estresante y puede derivar en hechos lamentables, como el del sábado pasado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no cuenta con un área de psicología. El sábado pasado, Ramón C., policía activo, acribilló a balazos con su arma de cargo a Alejandrina M., ex pareja sentimental.

Rodolfo del Ángel Campos, titular de Seguridad Pública, dijo que el elemento salió a hacer un servicio, por lo que se investiga en el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal quién autorizó la salida del policía.

“El elemento fue detenido en un vehículo personal. El código penal establece claramente la sanción por el delito de homicidio. Pudiera tener hasta 50 años de prisión de acuerdo con los agravantes, pero eso lo determinarán las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. No quiero adelantarme a las indagatorias”, expuso el entrevistado.

Agregó que una de las maneras con las que trabajarán para evitar que vuelvan a suscitarse este tipo de hechos es contar con el Departamento de Apoyo Psicológico de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que ya se encuentra en proceso, con la adecuación de las instalaciones y contratación del personal necesario para su funcionamiento.

Del Ángel Campos expuso que el Departamento de Psicología, que contará entre cinco a seis psicólogos, debe entrar en funcionamiento a más tardar en cuatro meses y otorgará atención a los policías estatales y municipales de la entidad, las 24 horas del día.

Señaló que un policía, al terminar su servicio, al salir franco, nunca se lleva el arma a su cargo, existe un control estricto en el depósito de armamento de la corporación.

El 12 de marzo de este año un elemento de la Policía Turística del Ayuntamiento de Solidaridad, asesinó con su arma de cargo a su esposa y se suicidó con un disparo en la cabeza; el 20 de marzo, un elemento federal dio su arma a un turista y se tomaron una “selfie”, también en Playa del Carmen.

En abril del año pasado, un policía federal se suicidó en la capital del estado, en el mismo hotel en el que se encontraba hospedado.