Carecen de registro más de 200 niños de Carrillo

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Más de 200 personas entre niños y adultos del municipio de Felipe Carrillo Puerto no cuentan con un acta de nacimiento. Legalmente no existen para las instituciones.

Fátima Borges Padilla, titular del Registro Civil del municipio, reconoció que no existe un padrón estadístico que certifique la totalidad de las personas que no cuentan con ese documento, sin embargo, ante recorridos realizados se ha detectado la problemática en las familias.

Dijo que son situaciones que se vienen “heredando” de sus antecesores, es decir, los abuelos no tuvieron acta y los hijos tampoco. Comentó que, tal vez en su momento, no era importante para ellos contar con este documento, pero ahora si es indispensable, porque a través de este pueden acceder a programas sociales.

“Los niños de esta generación no pueden acceder a un nivel educativo, por carecer de esos documentos oficiales que los acrediten como habitantes de la zona y al no contar con ello, no podrán ejercer alguna acción legal que los permita avalarse ante cualquier institución. Es muy importante tenerlo”, expuso la entrevistada.

En el marco de la celebración del día del niño, la presidenta municipal, Paoly Perera Maldonado, instruyó el arranque de una campaña de regularización de documentos en menores de edad, quienes así lo requieran, ofreciendo descuentos y acercamientos en las comunidades.

Puntualizó que a partir de esta semana se pondrá en marcha el programa a beneficio de esas personas. La edad aceptable será de seis meses a 17 años a quienes se les facilitará el acta de nacimiento y registros paternales. En ese mismo sentido, Jhovani Tec Tun, procurador de la Defensa del Menor y Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), expuso que es una situación muy difícil, sobre todo, para los niños que no han podido acceder a un nivel educativo por no contar con esos documentos.

Señaló que se tiene que trabajar desde la raíz de esta situación, para que no se siga registrando este tipo de hechos en la cabecera municipal, lo cual lo únicio que causa es privar a los menores de sus derechos a la educación y goces sociales.