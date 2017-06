Carlos Trigos Perdomo explica detalles sobre el cateo a su casa

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- La mañana del sábado 10 de junio elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) realizaron el cateo a un domicilio particular perteneciente a Carlos Trigos Perdomo, extesorero de Greg Sánchez Martínez, a raíz de una investigación que se sigue a partir de la detención de al menos tres sujetos el pasado jueves, y que están relacionados con el delito de privación ilegal de la libertad, y portación de armas de alto calibre.

Posterior a las acciones, esa misma noche, Perdomo lanzó un comunicado señalando los detalles en relación con la casa habitación relacionada.

A continuación dejamos el comunicado:

En relación al cateo que realizaron elementos de la PGR la mañana de este sábado 10 de junio a una de las propiedades que en este momento, un servidor, Carlos Trigos Perdomo, mantiene arrendada a un particular, deseo hacer algunas precisiones de la información que se ha manejado en algunos medios con evidente dolo para relacionarme con actividades presuntamente ilícitas.

1.- Aclaro que la casa habitación que se ubica en el lote 1-01, manzana 23, calle Ecuador esquina con Avenida Huayacan , fraccionamiento las Américas, en la ciudad de Cancún, con una superficie 251.43 metros cuadrados es legalmente de mi propiedad, pero que este inmueble fue cedido en arrendamiento el pasado 24 de mayo del año en curso.

2.- El 24 de mayo de 2017, la señora Claudia Lizeth Rodríguez Carvajal y yo signamos un Convenio Transaccional ante el Juez Civil oral de primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún. Un convenio transaccional no es otra cosa que un instrumento que evita un posible juicio con el inquilino, y en caso de que este no cumpla con el pago de la renta o no quiera desocupar la PROPIEDAD Arrendada, solo se solicita la ejecución del convenio en la vía judicial sin mediar en un juicio en forma. Esta es la función del contrato de transacción. (Anexo copia).

3.- El proceso de selección del inquilino lo realizó la agente inmobiliaria Greta Nirvan Rodríguez Benítez, quien representa a la firma Shakti Inmo, bajo los criterios de un estudio socioeconómico efectuado a los solicitantes. Luego de cumplir con los requisitos a Rodríguez Carvajal se le cedió en arrendamiento la propiedad.

4.-Entre los requisitos que permitieron el arrendamiento a la señora Rodríguez Carvajal fue: cumplir con una residencia de 10 años, solvencia económica y el número de ocupantes (3 adultos y un menor).

5.- Por ultimo informo que acudí de manera pronta a las oficinas del ministerio público federal de la PGR, para esclarecer y aportar la documentación requerida en cuanto a la posesión de la propiedad y el deslinde de responsabilidades. Presenté toda la documentación a Enrique Pérez Garcia, quien está a cargo de las investigaciones.

Subrayo que me deslindo de toda actividad realizada por los inquilinos en la mencionada propiedad y lamento el evidente dolo con que se ha manejado la información en algunos medios de comunicación, tratando de afectar mi imagen relacionándose con presuntas actividades ilícitas, y reitero la cordial invitación a las autoridades ministeriales a realizar las investigaciones necesarias que permitan esclarecer el caso.