Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Inexperiencia y desconocimiento de la organización del Carnaval de Cozumel, ha demostrado Libertad Rodríguez Estrada, directora de eventos generales del Ayuntamiento.

Los miembros del Consejo Ciudadano del Carnaval Isla Cozumel, hartos de los errores y omisiones de la funcionaria, salieron a hacer pública la falta de voluntad para aceptar la asesoría de los miembros de este consejo, que tiene casi cuatro décadas funcionando y ha hecho de las fiesta de la ínsula, la mejor de la Península.

El 25 de febrero, fecha del primer paseo de carros alegóricos, salió a la luz que para poder participar el Ayuntamiento implementó una cuota de 500 pesos diarios, impuesto de nueva creación en la historia de las fiestas.

Carmen Joaquín manifestó que esto es limitar a las personas que desean participar en los paseos y no es correcto cuando se busca mayor participación.

Puntualizó que gracias a las gestiones que hizo el consejo, se pudo lograr que el gobernador Carlos Joaquín González, destinara un importe de siete millones de pesos para las festividades y hacer un mejor Carnaval; esto sin contar con los patrocinios que logró al municipio, ventas de espacios en el malecón, y otros ingresos.

"No entiendo por qué no se ven adornos alusivos, se utiliza un salón que ya no estaba considerado, se cobraron todas las mesas de los bailes o que sólo hubo dos candidatas para reina y no hubo emperadores; todo ello significando un ahorro pero que no se refleja", indicó.

Inconformes

El 26 de enero, el Ayuntamiento informó que no pagaría un solo peso por la renta del salón y por la conducción de los eventos a cargo de Fernando Ferráez Abra.

El Consejo recibió quejas de los candidatos, responsables de comparsas y de mucha gente relacionada con las fiestas carnestolendas.

Arturo Becerra dijo que espera que la alcaldesa Perla Cecilia Perla Tun no tenga conocimiento de esto, puesto que confía en que 'no lo hubiera permitido'.