Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Exhortan a dejar de consumir productos de tiburón para evitar que continúe la pesca de esta especie en la zona norte del Quintana Roo, ya que aseguran especialistas que si no hay consumo, la demanda baja y el interés por comerciar partes de los escualos puede aminorar.

Esto fue considerado por Luis Lombardo Cifuentes, director de la asociación civil Saving Our Sharks (SOS), quien reconoció que la pesca de las especies de tiburones que se han expuesto desde el pasado fin de semana no es ilegal, aunque señaló que se debe hacer más conciencia entre la población y visitantes sobre el valor que tienen los tiburones para los ecosistemas marinos de nuestra geografía.

“Tienen permiso de pesca, de hecho pesca comercial, a diferencia de los demás permisos del estado que son de pesca artesanal. En las fotos que he visto, se identifican tiburones toro y tigre, ninguno de los dos protegido por la NOM-059. Ya viene la cuaresma y son las provisiones. La solución está en nosotros, hay que frenar el consumo. Siempre repito lo mismo pero el 95% de la pesca de tiburón en el país es para consumo local. Si no hay demanda, se acaba la oferta. Por supuesto que es lamentable, pero no están haciendo nada ilegal. No estamos en temporada de veda”, dijo el biólogo especialista en el tiburón toro.

Daños a la salud

Desde esta semana esta organización inició en redes sociales una campaña para informar a los interesados en evitar la pesca de tiburón, datos sobre el tema, ya que aseguran que la sociedad consume tiburones en diferentes presentaciones sin saber que se lleva a la mesa al depredador tope de los océanos, mismo que es vital para el equilibrio ecológico, además de que su carne puede tener efectos nocivos en la salud humana debido al alto porcentaje de mercurio detectado a través de estudios científicos.

Utilizando el hashtag #Sindemandanohayoferta refieren que existen artículos científicos en los que se aborda el tema por parte del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En dichas publicaciones, el investigador Felipe Amezcua Martínez, alertó que en México durante la época de cuaresma o navideña se suele vender tiburón como si fuera bacalao, ya que el costo del bacalao, inexistente en México, es muy alto debido a la sobreexplotación de que ha sido objeto en otros países.

Por su parte Guadalupe de la Rosa Villalva, integrante fundadora de Moce Yax Cuxtal, señalo que se puede hacer un cambio de manera gradual aunque subrayó que también las autoridades deben formular alternativas para los pescadores que viven de esta actividad.