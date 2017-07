Alarma a empresarios incremento en casos de extorsión

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- En el Semáforo Delictivo de Quintana Roo, el municipio de Solidaridad se encuentra oscilando entre el segundo y tercer lugar en cuanto al registro de diversas actividades ilícitas, de acuerdo a la estadística difundida sobre el primer semestre del 2017, por lo que la iniciativa privada está considerando reforzar medidas de prevención.

Entre las propuestas se encuentra la cotización de equipos de monitoreo y vigilancia de última generación para sus negocios, acelerar las gestiones para conectar dicha infraestructura a las dependencias policíacas e insistir en ser prudentes en el manejo de redes sociales personales y de los negocios.

La dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la Riviera Maya y la representación local del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex), se han pronunciado preocupados principalmente por el tema de extorsión, en donde esta geografía comparte el primer lugar con 10 casos registrados, al igual que Benito Juárez y Othón P. Blanco, representando además un aumento del 118% en el comparativo entre el mismo período del 2016 y 2017.

“Requerimos mayor vigilancia por parte de nuestras autoridades, pues vemos que nuestro municipio está siendo un lugar de atracción, no sólo para el turista sino también para aquellos que desean ganar dinero fácil. Además del cuidado especial de uno mismo al responder el teléfono. No dar información a quien no conozcamos eso hará evitar entrar en el juego de extorsiones. Es evidente que las autoridades deben redoblar esfuerzos y nosotros estar más abiertos a cualquier conducta sospechosa”, dijo María Elena Mata Pineda, presidenta del CCERM.

Por su parte, Wilberth Perera Martín, secretario general del Sindemex, coincidió diciendo que es un tema al que debe darse especial atención, aunque subrayó que dentro de sus agremiados no se ha dado a conocer algún caso concreto de manera directa; sin embargo, se pronunció a favor de la prevención.

“La parte de las cámaras es algo que ya se ha venido viendo, porque los costos no son tan altos como al principio o hace 5 años que eran algo ostentoso. Buscaremos un buen proveedor al mayoreo. Lo de guaruras no es algo que tengamos contemplado esa posibilidad, pero todos estamos inmersos en el tema de seguridad, debemos ser responsables”, dijo el dirigente de dicho grupo.

En el documento difundido por miembros de la comunidad empresarial, se indica que el estado de Quintana Roo ocupa, hasta el pasado mes de junio y a nivel nacional, el 15 lugar en el tema de Homicidios, 14 en el tema de Secuestros, 13 sobre el delito de Extorsión y el 26 por el Robo de Autos.