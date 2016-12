Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Una de las tradiciones para celebrar el año nuevo es comer 12 uvas, siendo cada una un deseo para el año que viene y ante ello la venta de este producto ya se puede ver en los tianguis y supermercados, aunque hay una en especial que ha denominado Jeni Rivero, tianguista, como ‘Gota de Lluvia’, la cual se trae del norte de Sonora que está causando sensación.

Este tipo de uva es la primera vez que la traen a Cancún y la vende todos los días en los diferentes tianguis durante esta temporada y de manera diaria vende hasta siete cajas, explicó Jeni Rivero.

“A dónde vamos la damos a probar, ya que la gente no la conoce, pero una vez que se prueba la prefieren por encima de la uva globo, ya que además está más barata e incluso yo no la conocía hasta que me la dieron a vender”, mencionó.

Esta uva es diferente a la tradicional, ya que la forma no es redonda sino alargada, no cuenta con semilla y el color es un morado obscuro y no como al que se está acostumbrado, por lo que las personas la eligen ya que el sabor, para muchos, es más rico.

También es conocida como Sweet Sapphire grape y que distribuye una compañía denominada International Fruit Genetics.

Los comerciantes esperan que hoy y el sábado la venta del fruto aumente porque las personas prefieren comprar el producto fresco, aunque podrían encontrarlo más caro ya que habrá escases.

En los supermercados la venta del fruto va desde los 70 hasta los 100 pesos, aunque en la aplicación “Quién es Quién” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el costo de la uva globo tiene un precio de 68 pesos, aunque el máximo sería de 78.70 pesos el kilo, y para que se respeten los costos la Profeco mantiene un operativo.

“Actualmente las personas están prefiriendo comprar en los supermercados porque muchas veces pagan las compras de la cena con tarjeta, ya que muchos desde el 24 ya no cuentan con dinero”, detalló Rafael Ortega Ramírez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

(Fotos y video: Sergio Orozco)