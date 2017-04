Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La falta de seguridad y prevención quedó evidenciada el pasado lunes 17 de abril, en plena temporada vacacional, cuando en un rango de una hora un par de bañistas se estaban ahogando en el cenote Azul, ubicado en Playa del Carmen.

De acuerdo a los testigos, fue pasando el mediodía en medio de decenas de bañistas, el primer individuo de rasgos mexicano comenzó a pedir auxilio sin encontrar respuesta de parte de algún salvavidas o personal de la administración del lugar, por lo que tuvo que ser rescatado en una maniobra arriesgada por una turista extranjera ante la mirada de los curiosos que no hicieron nada por apoyar.

“Entre la desesperación, la señora que se veía que no era mexicana, se aventó a sacarlo pero el tipo la estaba hundiendo también y casi la ahoga y nadie hacía nada. Algunos tratamos de hacer una cadena humana, pero los demás no respondieron y ella sola pudo sacarlo a flote, no había salvavidas ni nadie hizo nada”, recordó Rafael Marini, visitante de Cancún.

Recalcó que no había pasado ni una hora de esta situación, cuando una escena similar se presentó, aunque afortunadamente al final no hubo víctimas fatales.

Al respecto Orlando Muñoz Gómez, director de Protección Civil en Solidaridad, aseguró que se está buscando poner orden en las instalaciones turísticas ofrecidas en zonas naturales como los cenotes y cavernas, porque reconoció que en muchos casos no se está cumpliendo con la obligación de tener personal para emergencias de este tipo.

El funcionario reconoció que no se dan abasto con la verificación al 100%.

“En ese sentido, nosotros tenemos que verificar y meter en orden, porque no solamente es en cenotes, sino también en hoteles que cuenten con albercas. Están obligados a tener guardavidas, y quienes no cumplan con la presencia de guardavidas debidamente capacitados, se pueden hacer acreedores a multas o suspensiones de no acatar la indicación” dijo Muñoz Gómez.

Aunque el funcionario reconoció que no se dan abasto con la verificación al 100% de estos lugares, solicitó a la población en general a que apoye documentando casos y que los comunique a las autoridades locales para tomar cartas en el asunto.

Segunda semana vacacional

Informó además que en el inicio de la segunda semana vacacional, se registró un rescate ‘innecesario’ de una persona alcoholizada que se aventó en el muelle fiscal, por lo que acudieron guardavidas, la policía turística y militares por los riesgos de que la persona hubiera sido ‘propelada’, además de que otro individuo resultó lesionado por tirarse de na barda hacia un cenote, mientras estaba alcoholizado en Punta Esmeralda.

Indicó que esta temporada inicia el proceso de Renovación de Anuencias, de las cuales llevan 2 mil, de 8 mil, dentro de las cuales hay negocios como los cenotes con servicios turísticos.

Cabe recordar que el proyecto del primer Reglamento Municipal Cenotes, Cavernas y Grutas para el municipio de Solidaridad, promovido por la dirección de Medio Ambiente, continúa pendiente y en revisión en la Secretaría Técnica, documento en el que se busca obligar a los dueños de estos sitios a cumplir de manera rígida normativas de prevención y seguridad.