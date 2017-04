Stephani Blanco/SIPSE

CANCÜN, Q.Roo.- El centro de Innovación de Microsoft (MIC) que fue presentado en 2015 como la punta de lanza de la industria de las tecnologías, un proyecto de la administración de Roberto Borge Angulo, que costó 10 millones de dólares, anda ambulante al no encontrarle una sede fija.

La presentación del mismo en el que se esperaba tecnología de punta, fue inaugurada con sólo 12 computadoras y en una oficina rentada del Tulum Trade Center; sin embargo no funcionó y cuando la iniciativa privada creo el Parque Tecnológico, unos kilómetros adelante fue trasladado aunque no se tuvo un éxito y ahora incluso ya no está en la ciudad.

La reciente administración que busca detonar el sur del estado, reubicó desde hace tres meses el MIC a Chetumal para que la nueva sede sea dentro de la Universidad de Quintana Roo, de esa manera se dejó sin el proyecto a Cancún.

Cuando fue inaugurado se comprometieron a detonar 200 nueva empresas de tecnología y capacitar a dos mil estudiantes, y para ello Microsoft estaría invirtiendo 12 millones de dólares.

Además de que en los primeros tres años estarían dando software gratis de Microsoft a los negocios locales con la finalidad de impulsar el desarrollo de habilidades, brindar soluciones y el desarrollo de industrias como la de videojuegos y aplicaciones.

El centro de innovación fue prologando por varios años pues se presentó en 2013 y un año después se había anunciado la apertura; sin embargo no sucedió hasta agosto de 2015, con unas decepcionantes instalaciones que consistían en sólo una televisión, una sala de juntas y los cubículos para las 12 computadoras de escritorio y en un espacio reducido.

La industria de las tecnologías de la información en la entidad ha recibido pocos apoyos e incluso la administración de Borge no dio la aportación para bajar recursos del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y las empresas ya no pueden acceder a esos financiamientos federales; además de que el proyecto de un parque tecnológico de inversión público – privada no se ha podido concretar.