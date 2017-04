Todo está listo para la reapertura del hotel Me Cancún

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de su remodelación, el hotel Me By Meliá, que ahora llevará el nombre de Me Cancún Complete Me All Inclusive, reabrirá sus puertas el próximo 1 de junio.

La reapertura estaba programada para principios de marzo, pero debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lo clausuró el pasado 23 de noviembre por afectar flora y fauna protegida bajo la NOM 59 y por no contar con su Manifestación de Impacto Ambiental, fue que se retrasó.

Previo a la remodelación y ampliación el centro de hospedaje, contaba con 334 habitaciones, y en su reapertura contará con cerca de 500 cuartos de hotel tipo suite.

La tarifa dependerá de la habitación y van de tres mil 600 pesos por noche, hasta más de ocho, en un concepto de All Inclusive de lujo.

Esta obra para el hotel Me by Meliá es de renovación y eco-friendly, con nuevas medidas de protección medioambiental y sistemas para el aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales.

Las obras de remodelación y ampliación comprendieron la construcción de dos edificios de cuatro plantas, remodelación del área de albercas e interiores del edificio principal, entre otras cosas.

El retraso en la reapertura se debió a que en noviembre de 2016, la Profepa clausuró la obra de construcción y remodelación, ya que los trabajos de expansión del hotel, de acuerdo con un grupo de vecinos, eran realizados sin permisos ambientales correspondientes.

Las obras de remodelación del Me iniciaron en agosto de 2016, específicamente los trabajos de construcción de los edificios uno y dos, que fueron los que se clausuraron, comenzaron en octubre del mismo año.

Sin embargo, la operadora del hotel Me By Meliá demostró que no habían incumplido con ninguna ley y contaban con los permisos.

Asimismo dieron a conocer que los dueños de la propiedad cuentan con una no retroactividad de las leyes porque tienen una licencia de construcción de 1987, además de que es un hotel, que se encuentra operando antes de que fuera publicada la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), en 1988.

En el área que fue remodelada existían antes piscinas y restaurantes del propio hotel, obras anteriores a la entrada en vigor de la Lgeepa.

Y a partir del análisis del estudio técnico de daños que realizó la Profepa, se determinó que los trabajos de demolición y construcción de los edificios mencionados "no generaron un riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño o deterioro alguno a los recursos naturales".

El centro de hospedaje inició ya la recontratación del personal y la reubicación de algunos empelados desplazados a otras propiedades, para reiniciar capacitación y labores de apoyo.