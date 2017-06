Fuga en licitaciones de Centros de Salud

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de 26 millones de pesos se licitaron durante la administración de Roberto Borge Angulo para la Dignificación de Centros de Salud, en la zona norte y sur del estado; sin embargo, en los 16 que operan en Cancún no llegó el dinero, 11 de ellos presentan daños en estructuras, grietas en paredes, humedad por filtraciones de agua, puertas rotas, mobiliario clínico oxidado y descompuesto, así como aires acondicionados sin mantenimiento, ventiladores de techo con aspas oxidadas y muebles de sanitarios rotos, los otros cinco presentan daños menores, pero no fueron rehabilitados, observaciones que Novedades Quintana Roo encontró tras recorrer cada uno de ellos.

En los inmuebles se observaron daños visibles por falta de mantenimiento preventivo en instalaciones y mobiliario de los mismos en mucho tiempo. En su momento, Homero León Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, reconoció que había un atraso de 10 años, situación que se detectó durante la entrega recepción de la administración estatal de Borge Angulo, a la de Carlos Joaquín González, actual gobernador.

En el recorrido, trabajadores de los mismos centros señalaron que por años no han recibido mantenimiento los aires acondicionados y algunos datan desde 2007, mismos que ya presentan fallas.

Recientemente, León Pérez dijo que se hará el cambio de 60 aires acondicionados, pero no especificó áreas en las que se realizarán, e igual reconoció daños en sillas en salas de espera y consultorios.

Otras de las anomalías que tienen los centros están en las puertas de madera, oficinas y sanitarios, donde se observó comején (insectos que se alimentan de la madera) que abarcan los marcos, despintadas, perillas inservibles y rotas.

En las salas de espera hay sillas con respaldos inservibles, asientos y otras estás sujetas con alambre, paredes sucias y despintadas, además de manchas de humedad por filtración de agua, grietas, repellos a punto de desprenderse por la humedad, ventiladores, iluminación deficiente porque no todas las lámparas o focos funcionan.

Los sanitarios tanto de pacientes como personal de la Secretaría de Salud (Sesa) presentan llaves oxidadas, lavabos viejos al igual que tazas de baño, cajas de agua descompuestas, tornillos e instalación hidrosanitaria en malas condiciones.

El mobiliario y equipo médico igual presentan daños y óxido, como es el caso del equipo dental del Centro de Salud número 11, que además de roturas en asiento y cabecera, las mangueras ya no funcionan, mientras que en el siete hay un letrero en la puerta principal en el que dice: “Por fallas en el equipo dental no se puede realizar ningún tratamiento, no sirve la unidad hasta nuevo aviso, una disculpa. Gracias por su comprensión”.

En el Centro Urbano cinco afuera hay archiveros, una báscula, una cama de consultorio para revisión de pacientes, y una mesa que ya no pueden ser utilizadas por las condiciones en las que se encuentran.

En otros están afuera sillas secretariales desvencijadas que algunos pacientes utilizan para sentarse a esperar su consulta en el exterior de los Centros de Salud.

La herrería de puertas y ventanas principales y traseras de los inmuebles requiere de pintura y reparación en algunos casos por óxido y otras carecen de cristales y solo están tapadas con cartones de información médica.

La filtración de agua ha generado humedad en paredes y ventanas y techos de los inmuebles, por lo que requieren de impermeabilización.

A estos problemas se suman bardas perimetrales con malla ciclónica vencida, falta de banquetas y pavimento en sus alrededores.

Ciudadanos por la Transparencia, a través del portal Contratobook señala las licitaciones realizadas por la pasada administración, como es el caso de la que obtuvo en diciembre de 2014 la empresa PRVS S.A. de C.V. por tres millones 148 mil 146.53 para “dignificar” los centros urbanos de los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

En esa licitación al igual que en las anteriores se contempló la rehabilitación en cancelería, herrería, carpintería, albañilería, acabados, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y baños, además de la impermeabilización del techo.

Bajo el mismo concepto la empresa Pavimentos y Terracerías Turquesa S.A. de C.V. obtuvo el contrato de rehabilitación por tres millones ocho mil 65 pesos para los Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 1, donde se ubica la comunidad Sergio Buitrón Casas, para los que se contemplaron los trabajos antes descritos.



Las instalaciones médicas de las comunidades de Xul-Há, Huay Pix, entre otras, fueron parte del paquete de dignificación asignado a Ingeniería y Servicios del Caribe S.A. de C.V., en la licitación denominada paquete 11, por dos millones 988 mil 283.59 pesos.



También de la zona sur del estado, la empresa Malla Ciclónica del Caribe S.A. de C.V. obtuvo el contrato por dos millones 807 mil 916 pesos de los trabajos de rehabilitación en los Centros de Salud de comunidades del sur en las que destacan Pucté y Cacao.



Otra licitación para la Jurisdicción Sanitaria número uno, denominado paquete cuatro, por un millón 820 mil 210.67 pesos a cargo de Raymundo de la Cruz López, fue para las comunidades de Blanca Flor y Buena Esperanza.

La actual administración tiene una lista para la rehabilitación de Centros de Salud en el norte y sur del estado, en los que están contemplados para Cancún el uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, 10,11, 15 y 16; además de reactivar el que se ubica en la zona continental de Isla Mujeres, costos que se darán a conocer con las respectivas licitaciones, para ello se integran expedientes a detalle, indicó Guillermo Canul Cruz, titular de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud.

“Tenemos una lista de Centros de Salud que ya se atienden y otros que igual serán rehabilitados, por ahora atendemos los de Tepich, el uno de Tulum y Calderitas”, comentó Canul Cruz.

Los Centros de Salud que serán rehabilitados corresponden a las comunidades de Tepich, Xul-Há, Calderitas, Allende, Pucté, Morocoy, Sergio Buitrón Casas, Cacao, Buena Esperanza, San Pedro Peralta, Blanca Flor, Ucon, Pixil; así como los urbanos de Chetumal uno, dos, tres, seis y siete.



En Playa del Carmen el uno y el dos, y en Puerto Morelos el centro de salud rural de la colonia Cetina Gazca, además del uno de Tulum; para este municipio hubo una licitación denominada paquete cinco, realizada por la pasada administración estatal, por dos millones 434 mil 747.63 pesos, contrato asignado a Urbanizadora de Proyectos del Sureste S.A. de .C.V., en el que se realizarían trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, obra civil exterior, bodega, instalación de aire acondicionado, además de cancelería y herrería.