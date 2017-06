Hay retraso en la instalación de medidores Telecontrolados: CFE

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Aunque se había pronosticado que sería el 31 de mayo la fecha límite para terminar de colocar los alrededor de 64 mil medidores telecontrolados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), postergará la conclusión total del proyecto dos semanas más.

De acuerdo con Ermilo Baqueiro Meza, superintendente de la CFE, el atraso se debe a situaciones logísticas de la empresa subcontratada; los atrasos también, aunque en menor medida, se debe a que hay un número de usuarios que se negaron al cambio del artefacto, por lo que ahora el personal de la empresa subcontratada está de regreso a los hogares de estas personas para convencerlos.

“Llevamos 58 mil 473 medidores; la meta es 64 mil 461 (…) en Riviera Maya tenemos 180 mil usuarios incluyendo las tres agencias: Playa del Carmen, Tulum y Cozumel”, explicó Baqueiro Meza.

“Esto yo lo atribuí al cambio, que muchos se niegan, también porque no hubo mucha información al principio, pero ya están aceptando (…) no tenemos el dato exacto de cuántos se niegan, generalmente cuando se volanteó quizá no recibieron la información y cuando se llegó no quisieron estos medidores”, abundó.

No obstante, hay quejas de usuarios que presumiblemente este nuevo medidor les incrementa el costo de la facturación de energía eléctrica. Sin embargo, Baqueiro Meza comentó que no han llegado quejas de manera formal por esta situación.

Estos cambios de medidores ha traído como consecuencia la detección de anomalías ilícitas en los usuarios.

“Llevamos ya cerca de 150 y hemos encontrado alteraciones en los equipos de medición, medidores intervenidos, los cuales destapan, derivaciones en las acometidas”, informó.

Acerca del resto de usuarios que no se les cambió el medidor, la CFE hará un proyecto similar a futuro; estos nuevos medidores tienen la característica de ser telecontrolados y servirán para agilizar los trabajos de facturación de la paraestatal.

El costo de inversión es de alrededor de 22 millones de dólares y es el proyecto más relevante de la CFE en 2017.