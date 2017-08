Acusan a alcalde de Rojo Gómez de abandonar obligaciones

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- El titular de la Alcaldía de Javier Rojo Gómez, Apolonio Domínguez Velázquez, es acusado por los pobladores y diversos sectores de la comunidad de abandonar sus deberes y transgredir las obligaciones que impone el Ayuntamiento, así como las demás normas que regulan el buen funcionamiento de la Alcaldía.

Genoveva Moreno Lara, ama de casa habitante de la colonia Nueva Creación señaló que ellos han requerido ayuda para la limpieza de las calles de la colonia, la reparación de alumbrado público, la recoja de basura o el saneamiento del drenaje, o la simple solicitud de una constancia o documento, pues nunca esta y cuando esta, solo reciben malos tratos e inultos del encargado de la alcaldía quien aseguran todo el tiempo anda bajo los influjos del alcohol.

“No hay a quien decirle las cosas el alcalde tiene abandonadas la oficinas, nunca esta, no ha hecho nada en beneficio para la colonia, ni de la alcaldía, tenemos problemas, bastantes problemas, se le olvido que al pueblo se debe el puesto que tiene, por eso pedimos al ayuntamiento que lo destituya, ya no se puede más”, comentó indignada.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en Río Hondo, Demetrio Carranza Gonzales, señaló que el alcalde no ha hecho nada por combatir los comercios irregulares o clandestinos de venta de alcohol, incluso pone en aviso a los presuntos cuando hay operativos del Ayuntamiento o la Policía.

“Es promueve la irregularidad y la corrupción, hasta él tienen problemas con el alcoholismo y constantemente frecuenta esos lugares”.

Amando Pucheta Rojas, obrero de la fábrica de azúcar, ubicada en la comunidad, acusó al alcalde extorsionar a la población supliendo el trabajo del juez calificador.

“Una vez me detuvieron por elementos de la Policía Rural, y me pusieron a disposición del juez pero fue el alcalde quien le dijo que tenía que pagarle dos mil pesos para que lo dejaran salir, le pague a él y no me dio mi comprobando te de pago, a pesar de que lo pedí”

Al respecto el ex administrador del mercado municipal de la comunidad, Tirzo Torres Martínez, señaló que él siempre tuvo problemas con el alcalde quien quería que le pasara “cuotas” de los locatarios

“Se le olvido que cuando tomo protesta, juro cumplir con lo establecido en el bando del buen gobierno, y hoy el pueblo se lo está demandando, por lo que realizo un llamado al presidente municipal para que tome cartas en el asunto”, puntualizó.

Se intentó localizar a Apolonio Domínguez Velázquez, para que emita su postura respecto a los señalamientos, sin embargo, no fue posible dar con el alcalde.

De acuerdo con el capítulo Quinto del reglamento de Alcaldías del municipio de Othón P. Blanco, en su artículo 24, establece que; Podrán ser removidos los miembros de las Alcaldías por los Ayuntamientos cuando dejaran de cumplir con sus facultades y obligaciones que le establece la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como el presente Reglamento y los acuerdos específicos que dicte el Ayuntamiento.

O en su caso establecer sanciones por el abandono de sus funciones según establece el capítulo Uno en su artículo 58 que establece que; El Ayuntamiento de Othón P. Blanco, podrá imponer sanciones administrativas o económicas a cualquiera de los miembros de la Alcaldía que dejen de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, entre las que están la amonestación, la multa o la destitución del cargo.