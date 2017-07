Agua Potable y Alcantarillado recauda $13 millones en multas

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La CAPA recaudó en los últimos dos años y 2017, más de 13 millones de pesos, entre multas, gastos de ejecución y notificación; sin embargo, el año pasado también recaudó cinco mil 939 quejas por mal servicio.

En el ejercicio fiscal de 2015, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en Quintana Roo, recaudó la mayor cantidad, con cinco millones 071 mil 559.46, (cuatro millones 994 mil 633.73 pesos, en multas y 76 mil 925.73 en gastos de ejecución).

Pero en los primeros seis meses de 2017, recuperó cuatro millones 823 mil 215.59 pesos en multas y cuatro mil 389.39 pesos en gastos de ejecución, en total, cuatro millones 827 mil 604.98 pesos, el 95 % de lo recuperado en 2015.

En el ejercicio fiscal de 2016, fueron tres millones 822 mil 247.38 pesos por multas y mil 871.13 pesos en gastos de ejecución, que sumaron, tres millones 824 mil 118.51 pesos, en total.

De acuerdo con datos de la unidad de Transparencia de la CAPA, formados por Manuel Jesús Pérez Zetina, jefe del Departamento de Enlace de Transparencia de la paraestatal, fueron 13 millones 640 mil 096.7 pesos los recaudados por concepto de multas y 83 mil 195.25 pesos por gastos de ejecución y notificación, en total 13 millones 723 mil 282.95 pesos.

La paraestatal, sumó cinco mil 939 quejas por el mal servicio de agua potable y alcantarillado; Othón P. Blanco, contabilizó tres mil 656; Tulum, 959; Cozumel, 583; Felipe Carrillo Puerto, 528; Bacalar, 118; Lázaro Cárdenas, 62 y José María Morelos con 33 quejas.

Tan solo el fin de semana, en redes sociales, habitantes del residencial Sian Ka´an, al norte de Chetumal, denunciaron que el agua les llegó a cuentagotas, con mal aspecto y olor a lodo. En uno de ellos, se lee: “A ver, con bombo y platillo, CAPA y nuestros diputados nos informaron que fuimos beneficiados con los que tenían adeudos con CAPA, ok, ahora bien, ¿me pueden decir a dónde voy a quejarme por la calidad de agua que me mandan una vez al día y con la cual lavo mis trastes con los que come mi familia?”.

Por su parte, Francisco Gerardo Mora Vallejo, director general de la CAPA, señaló que la turbidez del agua probablemente se debe a reparaciones de fugas de agua, pues cuando son detectadas, los equipos de bombeo se detienen para reparar la salida, pero al momento de reiniciar bombeo se “cuela” tierra o partículas o las personas no cuentan con cisterna y conectan la bomba directo a la toma de agua.