Amagan docentes con no iniciar clases en Conalep

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 300 maestros sindicalizados de Conalep en Quintana Roo, amenazan con no reiniciar clases, el próximo lunes 7 de agosto, porque la dirección general hizo la Estructura para el semestre sin considerar al sindicato.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en el Estado cuenta con más de ocho mil alumnos en todo el Estado.

También te puede interesar: Concluyen alumnos mexicanos estudios en Universidad de Belice

Werner Ku Pech, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep de Quintana Roo (Sitaconqroo) precisó que antes de salir de vacaciones acordaron con la directora general del Colegio, Nelia Uc Sosa, trabajar de manera conjunta en la estructura del semestre, acuerdo que incumplió.

“A Nelia Uc se le olvidaron los acuerdos que firmamos, lo que sin duda afecta nuestros derechos sindicales violentando las condiciones generales de trabajo en el sentido que el único sindicato que está legalmente posibilitado para acordar las cargas académicas es el Sitaconqroo”, comentó.

Resaltó que de no corregir la omisión que hizo al trabajo del sindicato, las clases podrían no iniciar de acuerdo con el calendario del subsistema.

Ku Pech, comentó que incluso la Dirección General y el Sitaconqroo, en el plantel 3 del Conalep, realizaron en tiempo y forma la propuesta de la carga horaria, considerando los lineamientos correspondientes.

“Y por no considerar a algún miembro de otro sindicato, estos presionaron a la dirección general con no tomar los cursos e inclusive no iniciar labores en los días correspondientes, lo cual ya rindió frutos para ellos porque se accedió a retomar la estructura, considerando la que ellos están proponiendo. Son horas de trabajo que se llevaron, lo que no es válido desecharlo”, refirió el líder.

El Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep de Quintana Roo cuenta con 372 profesores afiliados.