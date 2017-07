Aumentan las muertes por accidentes vehiculares en vacaciones

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La muerte por accidentes viales por el abuso del alcohol o imprudencia de los conductores aumenta en la actual temporada vacacional en el Estado de Quintana Roo, según el Observatorio Vía.

De acuerdo con las estadísticas, la media nacional de muertos es de 1.6 por cada 10 accidentes, mientras que en el Estado es de 2.5 por cada 10, especialmente en temporadas vacacionales.

El observatorio Vía, organización que se encarga de recopilar la información estadísticas a nivel nacional, coloca con menor índice de muerte por accidente a los estados de Veracruz, Nuevo León y Chiapas.

Carolina Morelos Verdejo, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, reconoció que los riesgos de sufrir accidentes aumentan al conducir bajo la influencia del alcohol, no usar cinturón de seguridad ni los dispositivos de retención infantil, conducir a velocidades inadecuadas, no usar cascos para motocicletas, utilizar el celular, entre otros, por lo que hizo un llamado a los conductores a evitar estos factores a fin de no exponer su vida ni la de los demás.

Comentó que para la prevención de accidentes viales, se han coordinado con las corporaciones policíacas como la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal, y la Dirección de Tránsito para implementar la alcoholimetría.

Resaltó que de enero a mayo, aplicaron 600 pruebas para disminuir accidentes en las ciudades que le corresponden a la Jurisdicción Sanitaria.

“En la presente temporada vacacional se reforzarán estas actividades con el objetivo de evitar accidentes vehiculares relacionados con el consumo de alcohol. Estos operativos se aplican con mayor frecuencia durante los fines de semana en puntos estratégicos”, dijo.

Adicionalmente, comentó que al inicio de la temporada vacacional de verano que dio inicio a mediados de julio, ofrecieron pláticas a los jóvenes de secundaria, preparatorias y universidades sobre educación y seguridad vial con el objetivo de contribuir a la adopción de conductas seguras que reduzcan en los jóvenes la exposición a los riesgos de accidentes, especialmente por el consumo de alcohol.