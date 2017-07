Capitalinos buscan amparo contra infracción de polarizado

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A partir de este lunes, 698 ciudadanos chetumaleños, buscarán ampararse de por vida, contra las infracciones por el polarizado en las oficinas del Colegio de Abogados y Abogadas de Chetumal, el cual será gratuito.

Héctor Pérez Rivero, presidente del colegio, indicó que a partir del lunes y hasta el miércoles, de la presente semana pasarán los ciudadanos a las oficinas para firmar la documentación, trámite que será gratuito y con vigencia de por vida.

El amparo, dijo, no es para el vehículo, sino para que la persona pueda manejar cualquier vehículo que este polarizado.

La explicación que dio del por qué ampararse para portar polarizado con humo dos o tres sin que sea infraccionado y sin pagar permiso es que la Ley de hacienda, si bien, sí especifica un costo que es 6.5 UMAS para el polarizado, (una UMA es un valor de medida de 70.5 pesos)

“Eso quiere decir que serían alrededor de 458 pesos lo que se debe pagar por el polarizado de un humo, entonces los abogados sabemos que todo lo que no está prohibido está permitido. Si me están diciendo que debo de pagar 6.5 UMAS por el polarizado de un humo, entonces si mi coche tiene dos o tres humos, no tengo que pagar absolutamente nada”, dijo.

Indicó que el reglamento de tránsito, afirma que portar tres humos está prohibido, pero no hay ninguna disposición legal que lo diga, y al portar dos o tres humos, no se tiene la obligación de pagar.

“pero además, supongamos que tenemos uno, dos o tres humos de polarizado, qué nos digan qué especialidad tienen los agentes de tránsito para determinar qué tipo de polarizado tiene un vehículo, porque eso solamente puede ser determinado por un perito. Según la Ley, todo acto de autoridad debe de estar fundado y deben de ser a través de un conocimiento especial y los agentes de tránsito no son un peritos en la materia para determinar si un vehículo porta uno, dos o tres humos de polarizado”, indicó el entrevistado.

Desde hace semanas atrás, la Secretaría de Seguridad Publica han instalado “retenes sorpresa” en diversos puntos de la ciudad para verificar que los vehículos cuenten con el permiso del polarizado y éste sea el permitido.

Lo anterior ha generado molestia entre los ciudadanos, lo cual han plasmado en sus redes sociales, pues muchos han resultado con infracciones al no tener permisos o tener un polarizado más oscuro.