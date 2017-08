Cierra el 50% de comercios en comunidad fronteriza

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los comerciantes de la comunidad fronteriza, entre México y Belice, Santa Elena, esperan que durante la temporada vacacional repunten ventas de lo contrario cerraran más negocios.

Rafael Várguez Ramírez, presidente del Comisariado Ejidal, y representante de los comerciales locales señaló en el primer semestre del año cerraron más del 50 % de los locales que en diciembre del año pasado abrieron sus puertas, ahora a lo mucho operan 20 tienditas

“Con el alza del dólar, el cierre del puente y la situación económica en general de todos muchos comercios no aguantaron y cerraron sus puertas, comercios que en diciembre del año pasado habían abierto o reabierto y estaban en la avenida principal”.

En años anteriores dijo que por la zona libre de Corozal Belice, recibían más de 20 camiones por día de Tabasco, Campeche, Oaxaca, Mérida, Veracruz que dejaban una derrama en los puestos de comida, abarrotes, bisutería, ropa, artesanías y demás establecidos de lado Mexicano.

“Ahora la cosa esta difícil, si nos llegan 10 camiones al día es mucho, creo que solo los fines de semana es cuando hay más movimiento, la verdad es que si le va bien a la zona libre, nos va bien a nosotros pues todos los visitantes que llegan de la otros Estados en autobús, primero visitan lo comercios de Santa Elena, donde comen e inclusive rentan cuartos de hotel para hospedarse dos o tres días”.

Al respecto, Armando Contreras Pech, locatario de la comunidad de Santa Elena, aseguró que debido al abandono y la falta de promoción del lugar, las ventas bajaron en más del 50 % en el primer semestre del año.

“Aquí no llegan visitantes locales, no vienen gente de Chetumal a visitar Santa Elena porque no hay playas o lagunas, y eso ha provocado un abandono de las autoridades y se refleja en la mala imagen porque las calles están en mal estado, no hay alumbrado público, maleza en parque, lotes baldíos de quienes se han ido a otros lados y claro el cierre de negocios”.