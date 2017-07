Comparecen ex dirigentes del sindicato de comuna capitalina

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Manuel Xool Nik, ex tesorero del sindicato de trabajadores municipales, comparece desde el miércoles pasado ante las comisiones de Hacienda y Justicia y Vigilancia; la próxima semana, hará lo propio Ángel Pérez Chávez, ex secretario.

Juan Pablo Ley Moo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (Sutsaopb), informó que la comparecencia de Manuel Xool Nik, no ha concluido, porque aún no aclara todas las observaciones hechas durante el proceso de entrega-recepción.

No precisó el monto de las observaciones, pero dijo que los integrantes de las comisiones detectaron fallas administrativas en la radicación del recurso, se sacó dinero de fondos y fueron utilizados para otro fin, cuestiones que no son permitidas por los estatutos del sindicato.

“El ex tesorero justifica el ‘puenteo’ de los recursos por cuestiones solicitadas por los propios trabajadores; también necesita justificar egresos excesivos en gastos de representación, viáticos, viajes a Mérida y otras localidades”.

Señaló que hace falta la documentación comprobatoria de los de cuatro millones 493 mil 383 pesos, por concepto de cuotas sindicales retenidas en la administración anterior, y que fueron devueltas al sindicato a principios del año, pues no se sabe en qué cuenta fue depositado el recurso.

“Según los ex dirigentes, ese dinero está circulando en los préstamos que se otorgan a los trabajadores, pero no tenemos muy claro el proceso de recepción, por lo que estamos aterrizando con nuestros contadores estas cuestiones, necesitamos saber dónde quedó el dinero”.

Ley Moo, indicó que después de tres días, Manuel Xool Nik, no ha justificado las observaciones hechas; apenas finalice la comparecencia del ex tesorero, será el turno de Ángel Pérez Chávez, ex secretario general del gremio.

El representante sindical, agregó que se prevé terminar con las comparecencias en el transcurso de la siguiente semana, para continuar el trabajo con las comisiones y determinar los montos exactos que fueron desviados, así como cualquier otra observación. Los resultados serán dados a conocer en una asamblea extraordinaria.

De acuerdo con los estatutos del Sutsaopb, la Comisión de Justicia y Vigilancia puede sancionar a los infractores de manera administrativa, económica y en caso de ser culpables de desvío de recursos, puede hasta presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.