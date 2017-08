Continúan los conflictos entre sindicatos del Conalep

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Aunque las clases se encuentran normales en Conalep, los conflictos entre los sindicatos, Sitaconqroo y Sitem, continúan, especialmente porque el segundo sindicato no había sido reconocido pese a contar con toma de nota.

Efrén Vázquez, docente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), indicó que el problema se originó porque la Dirección General tomó acuerdos solamente con el Sitaconqroo, dañando los derechos laborales de los docentes agremiados al Sitem, afectando directamente a 12 docentes e indirectamente a mas de 20, motivo por el cual el pasado lunes se manifestaron en el Conalep plantel Cancún III.

También te puede interesar: Docentes del Conalep realizan paro laboral

No obstante, ese mismo día fueron atendidos por las autoridades, mostraron su toma de nota y se sentaron a la mesa de diálogo junto con los representantes del Sitaconqroo, con los cuales llegaron a diversos acuerdos.

“El día lunes al mediodía, las autoridades nos atendieron, luego de manifestarnos. Se presentó la directora general Nelia Uc Sosa, el secretario general del Sitaconqroo y el secretario general del Sitem”, comentó.

Cuando la dirección de Conalep y Sitaconqroo, realizaron las cargas laborales, no tomaron en cuenta a la representación del Sitem con la excusa de que no tenían representación legal, es decir de que no tenían la toma de nota.

Por lo que procedieron a realizar su manifestación y a mostrar la toma de nota que fue emitida desde el pasado mes de junio. Solo del plantel Cancún III, de 47 docentes, 33 son del Sitem, quienes a principios del año renunciaron al Sitaconqroo y se unieron al Sitem.

Sin embargo, el hecho de que hayan sido incluidos dentro de la mesa de trabajo, tampoco fue del agrado tanto al otro sindicato, quienes la semana pasada amenazaron con un paro de labores por los supuestos acuerdos incumplidos de la dirección general.

Cipriano González Zúñiga, secretario general del Sitem, indicó que a pesar de que el sindicato es reconocido y ha sido notificada de ello a la dirección general del Conalep por parte del Tribunal, no se han respetado los acuerdos pactados.

Por su parte, Werne Ku Pech, secretario general del Sitaconqroo, solo manifestó que los problemas continúan y que se agravan, sin especificar qué medidas tomarán. Indicó que en ese momento, no podía dar detalles porque se encontraba en reunión, precisamente, tocando el tema sindical.