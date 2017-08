Consigue Ana Azarcoya medalla de bronce en Canadá

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La velocista chetumaleña, Ana Azarcoya, consiguió medalla de bronce en el Campeonato Norte-Centroamérica y del Caribe de Atletismo Máster, disputado en días recientes en Toronto, Canadá.

A pesar de que apenas unas semanas atrás sufrió una alarmante lesión en plena competencia que la dejó fuera del medallero, la entusiasta capitalina, Ana Azarcoya viajó a Canadá para formar parte de esta importante competencia para mayores a los 35 años de edad.

En la capital canadiense la chetumaleña, con cierto temor de resentirse de la lesión muscular en la pierna derecha, entró en acción en la prueba de los 400 metros planos.

En esta competencia se vio las caras con grandes velocistas de centro y norte del continente, por lo que fue una gran exigencia para esta gacela capitalina que se encuentra entre las mejores en el atletismo para mayores.

Ya en el andar de la competencia la velocista capitalina tuvo un excelente desempeño, al esforzarse al máximo y olvidarse de su lesión.

Ana Azarcoya aceleró a fondo y logró cruzar la meta en el tercer sitio, después de las competidoras de Estados Unidos y Canadá, quienes se quedaron con las medallas de oro y plata, respectivamente.

En entrevista vía telefónica, la también ganadora del premio municipal del deporte en este año se dijo contenta por haber obtenido esta presea en una competencia tan importante, aunque no ocultó su amargura por no haber podido participar en todas sus pruebas.

“Me siento muy orgullosa por este tercer lugar, aunque también me queda la espina clavada de no haber participado en todas las demás pruebas que acostumbro. Sin duda hubiera traído más medallas para mi país, pero la lesión no me lo permitió”, dijo

La deportista chetumaleña se ha convertido en una de las referentes del atletismo máster en nuestro país, pues domina completamente las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos, además de las pruebas de relevos.

Las próximas participaciones de la chetumaleña en lo que resta del año son el Torneo Máster a desarrollarse en Dolores, Hidalgo y la Copa Rogers, en Mérida, que le servirán de preparación para el Campeonato Mundial, a realizarse en España en el 2018.