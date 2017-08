Desabasto de medicinas caras en la Clínica del Issste

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La clínica del Issste en Chetumal cuenta con el 98 % de los medicamentos básicos de segundo nivel, dijo la directora Marina González Zihel, sin embargo, reconoció que el 2 % restante son medicamentos “especiales” con precios elevados y tardan en llegar.

Comentó que por ejemplo, los medicamentos para reumatismo, que vienen con dos ampolletas para aplicarlas en cada rodilla tiene un costo de 12 mil pesos que a veces, sí tardan en llegar hasta tres o cuatro días, lo que genera molestia entre los derechohabientes.

“Sí hay suficiente dotación de medicamentos, obviamente tenemos tiempos que se nos otorga y en ese tiempo se da que los pacientes se molestan cuando vienen y no han llegado o que les dicen que llega en tres o cuatro días”, comentó.

También te puede interesar: Rebasan servicios la capacidad de la Clínica del Issste

Explicó que otra molestia entre los derechohabientes es que el sistema del Issste está programado de tal forma que no pueden dar ningún medicamento si no ha concluido con sus medicamentos pasados, es decir si el médico le recetó tratamiento para 30 días y tiene que continuar para otros 30 días, el sistema no permitirá que le surtan la receta en el día 28 o 29, sino que tiene que ser el mero día 30.

“Es un sistema de control que implementó el Issste hace ya algunos años, que nos parece muy bueno, pero que a la gente le incomoda”, dijo.

Los derechohabientes del Issste, constantemente se quejan, además de una pésima atención, de la falta de medicamentos. El reciente caso es del derechohabiente Carlos Herrera Sánchez, quien indicó que dos medicamentos, para infección y una crema para la piel, no pudieron darle porque no había en existencia.

Por su parte, Deysi Guadalupe Chan, derechohabientes de esa institución, resaltó que Cora Amalia Castilla Madrid, en lugar de preocuparse por cosas insignificantes dentro de la misma institución, debería centrarse en que haya un abasto del 100% de los medicamentos.

Comentó que como la delegada viatica constantemente sin que le cueste un peso de su bolsa; sin embargo en Chetumal dijo, existe gente que no puede darse el lujo de tomar un taxi para dar tantas vueltas a la clínica por un medicamento.