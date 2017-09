Discriminan a profesores por haber cambiado de sindicato

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los maestros pertenecientes al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Quintana Roo, son excluidos por la directora general Nelia Uc Sosa por haberse desafiliado del Sitaconqroo y estar afiliados al Sitem.

Emanuel Araujo Aguilar, representante del plantel de Felipe Carrillo Puerto, indicó que hace unos días llegaron varios representantes sindicales para dialogar con la directora y ofrecerle propuestas de trabajo, pero no hubo tal reunión ante la intransigencia de Uc Sosa, quien no los reconoce, ni los toma en cuenta para la elaboración de la estructura educativa por no ser del Sindicado de Trabajadores y Académicos del Conalep en Quintana Roo (Sitaconqroo), del cual se salieron a principios de año por diversas irregularidades.

“Dentro de las inconsistencias que se vienen dando es en cuanto a la asignación de la estructura académica, del presente semestre, se le asignaron horas a maestros que de acuerdo con el Servicio Profesional Docente, no se le debió asignar porque no cumplen con los dos años que marca la normatividad; sin embargo, eso se paso por alto y no se le asignó a compañeros que por derecho les corresponde, manipularon la cuestión de horarios”, dijo.

Indicó que en Felipe Carrillo Puerto, de una plantilla de 28 docentes, fueron beneficiados entre ocho y 10 docentes.

Comentó que el problema viene porque no les han querido reconocer al 100% que son parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem) en Quintana Roo, poniéndoles obstáculos para que no trabajen en las estructuras, mismas que deben de ser trabajadas por la dirección general y los dos sindicatos.

Cipriano González Zúñiga, secretario general del Sitem, lamentó que la directora general mezcle las cuestiones sindicales con el trabajo de propuesta que trae el Sitem para el subsistema.

“Íbamos a la presentación, pero ella hizo uso de la vida interna del sindicato, desconociendo a los representantes sindicales de cada plantel aduciendo que no están en la toma de nota, a pesar de que le comentamos que el tribunal no emite en documento rápidamente”, dijo.