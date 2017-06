Van más de seis mil donaciones de sangre en Quintana Roo

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de seis mil 400 donaciones de unidades de sangre ha captado el Centro de Medicina Transfusional en el Estado de enero a mayo del presente año mediante más de 450 donadores altruistas.

Mauro Rosas Cortes, subdirector del Centro Estatal de Medicina Transnacional, mencionó que el Hospital General de Chetumal se mantiene con cerca de 300 pacientes diariamente, de los cuales el 50% requiere de una transfusión sanguina, especialmente mujeres y accidentados.

Indicó que, no obstante, la amplia participación de los donadores altruistas aún se requiere de más donantes de sangre.

“Todas las personas mayores de 18 años con un peso mayor de 50 kilogramos que no padezcan infecciones respiratorias o dermatológicas, de transmisión sexual, ni crónicas, y que no se hayan vacunado en el último mes pueden ser donadores habituales, voluntarios y altruistas de sangre para lo cual deben acudir en ayunas a partir de las 7 de la mañana al banco de sangre”, indicó.

También dijo, que es importante que el donador no consuma drogas ni tenga problemas de alcoholismo, no ingiera medicamentos y no tenga caries de tercer grado. Las mujeres no deben estar en periodo de menstruación, lactancia o embarazo.

Rosas Cortes, mencionó que el estado se encuentra entre primeros lugares a nivel nacional en la promoción de la donación altruista de sangre.

Expuso que los accidentes automovilísticos, los niños y adultos con cáncer así como los casos obstétricos, son los que requieren de un 50% de las donaciones diarias que se hacen en el banco de sangre.

Además, dijo, Quintana Roo forma parte de una red nacional que permite solicitar a cualquier banco de sangre en el país el plasma o su componente que no haya en la entidad. Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría Estatal de Salud, dijo que en al conmemorarse el próximo 14 de junio el Día Mundial del Donante, harán entrega de reconocimientos a 492 personas que de manera voluntaria y altruista donan sangre de tres a cuatro veces al año para salvar vidas humanas.

Exhortó a la población a tener la cultura de donar sangre el cual puede salvar muchas vidas, pues de cada unidad donada (480 mililitros de sangre) se obtienen plasma, plaquetas y globulina antihemofílica, en beneficio de hasta cuatro pacientes.