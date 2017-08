Guatemaltecos aún sin obtener la nacionalidad mexicana

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A pesar de que en la comunidad de Maya Balam existen alrededor de cuatro mil habitantes ex refugiados guatemaltecos, al menos 150 no han logrado obtener la nacionalidad mexicana, algunos por falta de recursos y otros por desinterés,

Cesar Jacinto González, presidente de la Unión de Campesino y Grupos Agropecuarios, dijo que muchos refugiados que llegaron a los campamentos, hace más de 30 años, ahora están teniendo problemas, pues a pesar de que durante los años 2000 y 2005 la mayoría se naturalizaron, un 10 % de la población de Maya Balam, no logró hacerlo por no contar con ninguna documentación.

Indicó que cuando salieron de Guatemala, lo hicieron sin ningún tipo de documentos y jamás regresaron, pero también muchos otros no se han naturalizado por desinterés.

Señaló que los actualmente refugiados que no tienen documentos, están teniendo problemas, pues a pesar de tener tierras no pueden tener certeza jurídica de ellas, además que no pueden acceder a ningún tipo de apoyo ni municipal ni estatal y mucho menos federal.

Explicó que en este grupo de personas, existen problemas con los menores pues al no tener documentos sus padres, no han podido ser registrados a pesar de que nacieron en México, dejándolos en rezago educativo.

Indicó que se están organizando con la asociación civil “Desarrollo Social y Sustentable A. C.” para poder naturalizar a los comuneros guatemaltecos restantes, algunos de ellos han tenido que regresar a Guatemala, después 30 años, a buscar sus documentos.

Al respecto Tania Casa Madrid, representante jurídico de la Asociación Civil, “Desarrollo Social y Sustentable A.C”, señaló que se trabaja en la tramitación de legalización de los refugiados, aunque señaló que la burocracia es la principal problemática para regularizar esta situación de habitantes de Maya Balam, Kuchumatán, San Isidro la Laguna y Miguel Hidalgo.

Dijo hay una cantidad considerable de Guatemaltecos que no cuentan con ninguna identificación ni acta de nacimiento y muchos llegaron solos por lo que no hay testigos que ante la autoridad puedan avalar su identidad.