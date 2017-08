Hoteleros se ayudan para resguardar a turistas

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los empresarios hoteleros de la Costa Maya, que cuentan con una infraestructura más solida y fuerte como para resistir las lluvias de una tormenta tropical dieron asilo a por lo menos 50 turistas que estaban hospedados en cabañas, e incluso, algunos ciudadanos de la alcaldía.

Luciano Consoli, hotelero y presidente de la Fundación Mahahual, indicó que ya levantaron un censo para reubicar a los turistas en cuatro hoteles. De una ocupación de 80 % bajo a 60 % en cuestión de horas.

Resaltó que hasta el momento tres hoteles pidieron apoyo para sus huéspedes. En total son cerca de 40 turistas que tuvieron que moverse de hotel ante la susceptibilidad de encontrarse en zonas vulnerables.

Comentó que aunque muchos turistas decidieron quedarse, otro tanto se fue por la llegada del fenómeno hidrometeorológico desde la tarde del domingo. Mientras que los que habían decidido salirse de Mahahual luego de las 11 de la mañana, cuando dieron el primer comunicado oficial sobre la inminente llegada de la tormenta Franklin, no pudieron hacerlo ante la falta de combustible que existe desde hace dos días en la única estación que tiene la comunidad turística.

“Como presidente de la fundación estamos apoyando a los hoteles y cabañas que son menos resistentes, para poder trasladar a sus huéspedes a los hoteles de mayor capacidad y resistencia”, dijo el entrevistado.

Señaló que los hoteleros y habitantes de Mahahual cuentan con todas las medidas de seguridad e incluso ya tienen a la mano la lista de huéspedes y ocupación de cada uno de los hoteles.

“Justo ahora vi al gerente de la estación, y me han dicho que probablemente hoy no llegue, entonces los huéspedes que quieran irse no pueden, tiene que tener forzosamente gasolina para llegar a unos 100 kilómetros que es donde se encuentra la próxima gasolinera”, comentó.

Comentó que si se ha dado la inconformidad de la gente por la falta de combustible, quejas que llegan directamente con los hoteleros, incluso dijo, en algunas ocasiones han tenido que vaciar los tanques de sus propias camionetas para que los habitantes o huéspedes puedan trasladarse a los refugios más cercanos.

“También existen muchos problemas de infraestructura, el sistema de drenaje está hecha para un poblado de dos mil 500 habitantes, cuando tenemos casi siete mil y cuando hay huéspedes al 100 % y llegan cruceros, la cantidad de gente puede superar las 10 mil personas”, indicó.

De acuerdo con los indicadores turísticos de Mahahual, la comunidad cuenta con 35 hoteles y cabañas a lo largo de la costa, así como también cuenta al día de hoy con una ocupación hotelera del 80 % misma que ha ido mermando por las condiciones meteorológicas que se avecinan hasta llegar al 60 % a las 15 horas de este lunes.