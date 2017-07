Inclusión laboral de menores de edad, desafío nacional

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La inclusión laboral de menores de edad pero con responsabilidad como jefes de familia, es un gran desafío para las autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones y empresas.

Alejandro Martínez Reyes, coordinador del proyecto Save the Children en México, dijo que la ley no distingue sexo, religión o condición civil y determinó que los menores de 18 años no pueden desarrollar actividades agrícolas.

También te pude interesar: Más de 10 mil niños estudian y trabajan en Q. Roo

Entrevistado a su arribo al Aeropuerto Internacional de Chetumal, agregó que la Ley Federal de Trabajo para la erradicar el trabajo infantil en México, es un modelo a nivel internacional, su principal objetivo es que los menores continúen sus estudios.

“La ley es muy clara, y hay que cumplirla, de lo contrario sería ir en contra de los principios de nuestra organización, que desde hace cinco años trabaja con el Grupo Beta San Miguel, propietario del Ingenio San Rafael de Pucté para la erradicación del trabajo infantil”.

Señaló que el Ingenio San Rafael de Pucté es la única empresa en Quintana Roo que cuenta con el distintivo “México sin trabajo infantil” otorgado por el Gobierno de la República y el motivo de su visita es para programar el trabajo del año siguiente en las comunidades de Carlos A. Madrazo, Sac-xán, Ramonal, Sabidos, Pucté y Álvaro Obregón, donde tiene injerencia el ingenio azucarero.

Save the Children ofrece talleres de desarrollo humano, protección infantil, salud y nutrición así como información a aproximadamente 300 menores de las comunidades de la ribera del Río Hondo para hacerles saber por qué es importante continuar con sus estudios.

Por su parte, Martha García Ortega, investigadora de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), señaló que a nivel internacional existe un interés por erradicar el trabajo en mejores de edad, pues se considera una violación a los derechos humanos, pero no se consideró que muchos son jefes de familia.

Indicó que en México se suscribió la “Declaración Cero Tolerancia al Trabajo Infantil: En la Cadena de Valor de la Agroindustria de la Caña de Azúcar en México”, sin considerar a los menos que son jefes de familia por la responsabilidad que toman al sufrir el abandono del padre, la arraigada tradición de casamientos a temprana edad y quienes ya son padres de familia en unión libre.

“Cómo operar el programa ante estas situaciones y lo mismo sucede con las mujeres, desde hace dos períodos de zafra en el país”.

En México, La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (Cniaa), desde el 2013, suscribió la “Declaración Cero Tolerancia al Trabajo Infantil: En la Cadena de Valor de la Agroindustria de la Caña de Azúcar en México”, que atestiguó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.