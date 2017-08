Incrementan ventas en el mercado de la ribera del Río Hondo

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO. Q. Roo.- Locatarios del Mercado Benito Juárez de la alcaldía de Javier Rojo Gómez en la Ribera del Río Hondo, reportaron aumento de las ventas hasta en un 100 %, debido al pago que están recibiendo los productores de caña de azúcar de la zona, y que dejan una derrama económica considerable en los 46 locales establecidos en dicho lugar.

Hipólito Ramírez Pacheco, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Benito Juárez, ubicado a más de 50 kilómetros de la Capital las ventas están aumentando gracias a la derrama económica que dejan los productores de caña que vienen a cobrar sus liquidaciones finales.

“Las carnicerías normalmente venden medio cochino en dos días, ahora venden uno entero; las pollerías, los comerciantes ferreteros, puestos de comida, todos presentan aumento en sus ventas del 100 %”.

Sin embargo, reconoció que el aumento es cíclico, y al cabo de unos meses las ventas volverán a caer.

“El dinero que hoy reciben los cañeros se gasta en tres meses a lo mucho, y luego bajan las ventas. Lo que hay que destacar es que ahora hacen las comprar locales, y no viajan hasta Chetumal o otros lados”.

Al respecto, Ramona Robles Cen, vendedora ambulante de verduras señaló que sus ventas han aumentado de igual manera considerablemente, que a veces los productos de traspatio que vende no son suficientes ante la alta demanda que tienen de las personas que llegan a abastecerse en el mercado Benito Juárez.

“Yo aquí me pongo en el parque, siembro tomate, chile habanero, cilantro, rábano y otras hortalizas que traigo a vender, antes estaba todo el día para poder vender y sacar para la comida, ahora gracias a Dios, a las diez de la mañana ya se acabó todo, de gente que viene de otros pueblos a cobrar de la caña viene y ya ni abasto me doy”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la ribera del Río Hondo Demetrio Carranza Gonzales, señaló que las ventas están despuntando pero de manera paulatina, pues dijo las personas ya han aprendido a no despilfarrar sus recursos de manera precipitada y solo compran lo necesario.

“Anteriormente cuando los productores cobraban su dinero por la venta de caña, venían a los comercios y compraban de todo, pero luego vinieron años donde no agarraban ningún peso, y este año que si alcanzaron ya no los despilfarran porque saben que el precio de la caña no es seguro ni estable cada año”.