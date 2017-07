Maestros cesados amenazan con manifestaciones

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Maestros cesados amenazan con manifestarse en el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje el próximo 28 de julio, pues el encargado del tribunal los engañó con la notificación de pruebas en esta semana.

David Moisés Almeida Vázquez, encargado de Tribunal en esta ciudad, les dijo a los docentes desde la semana pasada que el lunes salía la notificación para la presentación de pruebas y tenían dos días para sus alegatos; sin embargo, nunca les mencionó que saldrían de vacaciones y regresarían hasta el 28 de julio.

Jorge Reyes Flores, integrante del grupo de los 21 docentes cesados que llevan su proceso ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje, indicó que los “chamaquearon”, pues nunca les hablaron con la verdad.

“Fuimos al Tribunal porque el viernes pasado nos dijo que saldría la carpeta de pruebas y estaría listo el documento para el lunes a mediodía, ese día estaría publicado en estrado; sin embargo, nos topamos con que están de vacaciones”, indicó.

Resaltó que la semana pasada, les indicó que en la presente semana saldrían los documentos para ser enviados y firmados a los representantes legales de las dos partes, pero por el momento el proceso legal laboral está detenido.

“Lamentablemente nos encontramos con que está totalmente cerrado, no hay servicio y es donde está a cargo David Moisés Almeida Vázquez, quien no tuvo el valor civil de decirnos que no iban a laborar en esta semana y que regresarían hasta el 28 de julio. No iba a pasar nada si nos lo hubiera dicho, entendemos también que existen periodos vacacionales. Merecen que el próximo 28 nos manifestemos por su incompetencia”, indicó el entrevistado.

Desde el pasado mes de mayo, el Tribunal de estaba a cargo de Leonel Guarneros Moreno, mismo que fue dado de baja por enfrentamientos que tuvo con trabajadores que asistían a interponen sus denuncias, abogados y ciudadanos en general.

El actual encargado, no se ha dado abasto para sacar el cumulo de procesos que tienen. Y para muestra es que la última audiencia que tuvieron los docentes cesados fue el pasado 21 de abril; al mes debieron tener su segunda audiencia. Han pasado ya tres meses y ni siquiera han sacado las notificaciones para que la defensa presente sus alegatos.