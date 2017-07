Maestros piden revocar convocatoria de adscripción

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 100 docentes de telesecundarias, pertenecientes a los tres sindicatos que existen en el estado, se reunieron a las afueras de la SEyC para pedir que sea revocada la convocatoria de cambios de adscripción.

Mientras tanto, los docentes suspendieron labores para poder presentarse en la dependencia educativa, dejando sin clases a más de 12 mil alumnos de ese nivel educativo a partir de las 11 de la mañana. De no cambiarse o modificarse la convocatoria, la suspensión de labores podría darse en cualquier día de esta semana iniciando con los municipios del sur del estado: Bacalar y Othón P. Blanco.

Víctor Manuel Trujillo, representante sindical de telesecundarias del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo (Siteqroo), indicó que entre las irregularidades de la convocatoria esta que quieren hacer cambios de adscripción revolviendo al personal administrativo, de intendencia, con los docentes, situación que no se daba con anterioridad.

Además de que las reglas con respecto al libro de vacantes no son claras, ya que no viene detalladamente como el año pasado. Y la convocatoria no aparece firmada por ninguna autoridad, entre otras irregularidades.

Después de más de una hora de que los docentes estaban fuera de la dependencia, salió para atenderlos Rafael Pantoja Sánchez, subsecretario de educación básica, dijo que la noche de este martes se reunirán con los representantes sindicales para que señalen las irregularidades en la convocatoria.

Mientras tanto, Fermín Pérez Hernández, secretario general de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), indicó que desde las 7:00 de la mañana del lunes y durante varias horas sostuvieron una reunión con el personal directivo de la SEyC, para establecer propuestas que se adapten y modifiquen la convocatoria de Cambios de Adscripción 2017.

Cipriano González Zúñiga, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem) en Quintana Roo, indicó que quien está al frente de recursos humanos y del Servicio Profesional Docente, emitieron una convocatoria totalmente en contra del magisterio, por lo que deben de anularse o revisarse.