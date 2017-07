En manos de acusados, la sentencia sobre Espinosa Abuxapqui

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Para que Eduardo Espinosa Abuxapqui pueda ir a la cárcel se necesita que sus ex colaboradores, sobre los que pesan denuncias por desempeño irregular de la función pública y peculado lo delaten de manera directa.

Marcela Rojas López, síndico del municipio de Othón P. Blanco, reconoció que depende de quienes han sido imputados declaren que fue el ex presidente municipal quien les dio la orden directa de desviar los recursos, o en su caso tendrán que hacerse responsables de los recursos faltantes por los que se han impuesto las denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Dijo que Eduardo Espinosa Abuxapqui, solamente ha sido denunciado por desempeño irregular de la función pública, delito que no visualiza cárcel preventiva, en caso de ser culpable, como sanción son dos años de cárcel, como máximo y a pesar de las 10 denuncias de tipo penal en contra de ex funcionarios, no existen argumentos sólidos para poner tras las rejas al ex presidente municipal.

“Con las pruebas que tenemos, la única responsabilidad que se puede fincar a Espinosa Abuxapqui es por desempeño irregular de la función pública; hace falta dinero, no sabemos dónde está, pero no podemos señalarlo de manera directa porque no dejaron pruebas”.

Precisó que el propósito de las denuncias no es que las personas vayan a la cárcel, lo que se busca es resarcir el daño que se hizo a las finanzas del Ayuntamiento.

Rojas López, reveló que en el transcurso de la siguiente semana, el Ayuntamiento presentará otras tres demandas ante la FGE en contra de ex funcionarios de la Tesorería municipal, por desempeño irregular de la función pública y peculado, por un monto superior a 17 millones de pesos.

“Son retenciones de cuotas obrero patronales, créditos hipotecarios e Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se descontaron a los trabajadores, pero no fueron presentadas ante las instancias correspondientes”.

Con las próximas denuncias, el monto del daño por parte de ex funcionarios municipales es de aproximadamente 50 millones de pesos, la deuda de que dejó la administración pasada es de 117 millones 455 mil 063 pesos.

Recientemente, Eduardo Espinosa Abuxapqui, declaró que las acciones emprendidas en su contra obedecen a un revanchismo político en un intento de justificar la incapacidad de gobernar y una política de atención de las demandas ciudadanas.