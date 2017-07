Más hombres aceptan la vasectomía sin bisturí

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En lo que va del año, 127 hombres han decidido realizarse la vasectomía, cifra superior a la del año pasado, cuando en la misma temporada solo 67 tomaron la decisión.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud en la entidad, indicó que los días 24 y 25 de agosto llevarán a cabo la mega “Jornada de Vasectomía Sin Bisturí”, en el Hospital Materno Infantil Morelos.

“La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo, sencillo y práctico, de tipo ambulatorio, por lo que los pacientes no requieren de hospitalización. La recuperación es rápida para lo cual se requiere seguir las indicaciones del médico y de mínimos cuidados post-operatorios”, explicó la titular de Salud.

El procedimiento no afecta el comportamiento sexual, no provoca dolor, no se necesitan de análisis clínicos previos, dura menos de 20 minutos, es gratuito y confidencial, y no se requiere ser usuario del Seguro Popular, dijo.

Indicó que los interesados deben ser mayores de 18 años de edad y firmar su consentimiento informado.

“El día de la jornada, los pacientes deben acudir acompañados de un familiar, y tener el área genital rasurada, llevar una identificación oficial con fotografía, portar ropa interior ajustada y tomar un desayuno ligero”, recomendó.

De acuerdo al programa nacional, la vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo definitivo para hombres que se encuentren plenamente convencidos que ya no quieren tener más hijos, y al participar en esta jornada ejercen su paternidad responsable con lo cual apoyan a su pareja para evitar tener hijos no planificados.

La diferencia entre la vasectomía tradicional y la vasectomía sin bisturí es que con ésta se realiza una pequeña incisión en la parte media del escroto, mientras que la tradicional es en el lado derecho y en el lado izquierdo y se realiza con bisturí, por lo que es necesaria la saturación.

La vasectomía es parte de un método efectivo eficaz; sin embargo, hasta el primero semestre del año 36 mil 530 hombres y mujeres se beneficiaron con diferentes tipos de métodos anticonceptivos ante la Sesa como: pastillas, inyectables mensuales y bimestrales, implantes subdérmicos, DIU, DIU medicado, preservativos masculinos y femeninos, parche dérmico y de anticoncepción de emergencia.