Presentan novena denuncia contra ex funcionarios municipales

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Othón P. Blanco presentó una denuncia por el delito de peculado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de dos ex funcionarios de la Tesorería municipal.

La denuncia ante la FGE quedó registrada con el número de expediente 3740/2017; en el lugar, se averiguó que los ex funcionarios denunciados son César Rey Euan Tun y Julia Mariluz Martínez Sánchez, en su carácter de Tesorero y directora de egresos, en el trienio de Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Marcela Rojas López, síndico municipal, informó que los ex funcionarios involucrados, responsables de los pagos, descontaron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los casi dos mil trabajadores de base y confianza, pero el dinero no fue reportado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La síndico municipal no precisó el monto de los descuentos que no fueron reportados, pero señaló que a finales de junio se presentó una denuncia referente a retenciones del ISR del ahorro de los trabajadores que no fueron reportados al SAT, por más de 20 millones de pesos.

“Aún no concluyen las presentaciones de denuncias, pues las investigaciones en el Ayuntamiento continúan, a efecto de no ser omisos en las irregularidades en que incurrieron los ex funcionarios, como sucedió en las administraciones anteriores”

Rojas López, precisó que con esta nueva denuncia ya suman nueve las presentadas en contra de ex funcionarios de la administración presidida por el priísta Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Por su parte, Miguel Isaías Palomo Tuyub, Contralor municipal, agregó que las continúan con las comparecencias de los ex funcionarios que tuvieron observaciones en los documentos de entrega-recepción.

La Contraloría del Ayuntamiento municipal, tiene abiertas 35 carpetas de investigación, derivadas por inconsistencias en la entrega-recepción de la administración pasada, que pueden llegar a ser sujetas a proceso administrativo o hasta denuncia penal.