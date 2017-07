Prótesis u órtesis, los requeridos en rehabilitación de pacientes

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- De ocho mil 900 servicios mensuales que otorga el CRIQ de Chetumal, el 10% (890) requieren órtesis o prótesis, a causa de amputaciones, complicaciones de hipertensión arterial o diabetes, accidentes o situaciones congénitas.

Aunque no pudo precisar cuántas y de qué tipo de prótesis han entregado, David Landa Juárez, subdirector general de Salud y Atención a Personas con Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Quintana Roo, destacó que el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo (CRIQ), cuenta con un laboratorio que diseña aparatos externos para modificar aspectos funcionales o estructurales, estabilizadores, correctores o protectores, sin sustituir alguna parte del cuerpo.

Una órtesis es un dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético.

Con base en su función, las hay estabilizadoras, funcionales, correctoras y protectoras.

Las llamadas “plantillas” utilizadas para corregir el arco del pie, son las más comunes.

La prótesis, es un aparato que suple la función de un miembro amputado, con mayor frecuencia, son piernas y pies.

“Los materiales muy específicos, no se tienen en stock, los tiene que adquirir la persona que requiere el servicio, por lo general lo compran o a través de algunas instancias consiguen el material; los insumos que se tengan en existencia, de acuerdo con un estudio socio-económico que indique que la persona no pueda pagarlo, no tienen ningún costo, y la fabricación es completamente gratuita”.

Landa Juárez, indicó que en muchas ocasiones, las personas que requieren estos servicios desconocen que existen estas oportunidades para ser atendidos, pues los centros de rehabilitación dependientes del Sistema Estatal DIF son para población abierta, cualquier persona, independientemente del tipo de seguridad social con que cuente, puede acudir y solicitar los servicios.