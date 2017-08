Q. Roo regresará millonario recurso que nunca ejerció

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Quintana Roo tendrá que reintegrar o comprobar a la federación siete millones 676 mil pesos del Programa Nacional de Inglés del ejercicio fiscal 2016 que no fueron aplicados para los fines del programa.

De acuerdo con el informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), de los más de siete millones de pesos que recibió la entidad, no ha comprobado la aplicación de ningún peso, es decir hasta diciembre de 2016, la entidad no evidenció el seguimiento en la aplicación de los recursos para garantizar que éstos se hayan utilizado para los fines del programa, por lo que tiene que tendrá que reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos o no comprobados al 31 de diciembre de 2016.

Según los Convenios Marco de Coordinación para el desarrollo del Programa Nacional de Ingles, Quintana Roo recibió siete millones 676 mil pesos para el ejercicio fiscal 2016, mismos que no utilizó para la finalidad del programa, pues no comprobó ni un peso de la totalidad del recurso, por lo que la ASF presume que puede haberse dado un probable daño o perjuicio o ambos, a la Hacienda Pública Federal.

No solo Quintana Roo se encuentra en dicha situación, sino 30 entidades federativas, que en su totalidad deben de comprobar o reintegrar de 594 millones 826 mil pesos.

Dentro del documento, el órgano fiscalizador señala que la SEP no vigiló adecuadamente cómo se ejercía el dinero, mientras que las entidades no lo emplearon con eficiencia.

"Hubo ausencia de mecanismos de seguimiento y supervisión que impiden contar con la garantía de que los recursos del Programa Nacional de Inglés que transfiere la Dirección General de Desarrollo Curricular a las entidades federativas para su ejercicio se encuentran comprobados”, dice el dictamen de la auditoría.

En el pliego de observaciones, la ASF especifica que los 30 Estados causaron un probable daño o perjuicio o ambos, a la Secretaría de Hacienda Pública Federal por un monto mayor a los 594 millones de pesos de los cuales más de siete millones corresponden al Estado de Quintana Roo.

“En virtud de que la Dirección General de Desarrollo Curricular ministró recursos para el Programa Nacional de Inglés correspondientes a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, proporcionando la aplicación de los recursos únicamente mediante informes trimestrales sin evidenciar el seguimiento en la aplicación de los recursos para garantizar que éstos se utilizaron para los fines del programa o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos o no comprobados al 31 de diciembre de 2016”, dice el reporte de la auditoría.

El programa de inglés, entró en funciones desde el ciclo escolar 2009-2010 en 21 entidades federativas, entre ellas Quintana Roo.