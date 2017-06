Protege Quintana Roo a cuatro refugiados

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Estado de Quintana Roo tiene cuatro personas en estatus de refugiado de las casi 500 que existen en todo el país, según el Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración.

Además de las cuatro personas refugiadas en el Estado, también radican en el Estado como no inmigrantes 48 estudiantes de otras nacionales. El estudio que da a conocer el número de migrantes y no inmigrantes en el país, no indican a qué países pertenecen los refugiados que existen en cada uno de las 32 entidades.

Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, son los Estdos que no tienen gente refugiada. El que más gente extranjera, no inmigrante tiene bajo su protección es la Ciudad de México con 310, seguido del Estado de México con 46 personas y Chiapas con 41. El resto tiene menos de 10.

Enrique August, coordinador de la ONG “Ayuda para el Progreso” en la nación fronteriza, dijo en entrevista en el aeropuerto de esta ciudad capital, que en los últimos años el país de Belice se ha convertido en el principal receptor de refugiados centroamericanos que huyen del El Salvador, Honduras y Guatemala, debido a la presencia de narcotraficantes, pandillerismo, extorción y todo tipo de delincuencia organizada.

“Tenemos enlace con el alto comisionado para los refugiados y mi organización es un implementador de los proyectos que tienen que hacer de protección de solicitantes de acilo en Belice; no somos un elemento del gobierno, sino privado, una ONG, mayormente las personas que vienen del norte, Honduras, el Salvador y Guatemala, que buscan protección”, dijo.

Resaltó que el gobierno de Belice por medio de su programa que ha tenido a través de los años, extiende esa protección a la gente que califiquen.

“No puedo mencionar una cifra porque eso lo tiene que hacer directamente el gobierno a través de sus mecanismos, y tiene que venir de ellos”, refirió.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los refugiados están protegidos y definidos específicamente por el derecho internacional, es decir, los refugiados son personas que están fuera de su país de origen debido a un temor de persecución, a un conflicto, violencia u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público, y quienes, en consecuencia, requieren “protección internacional”.