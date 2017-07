Amenazan con hacer justicia por propia mano en Obregón Nuevo

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Cansados de asaltos a estudiantes, robos a casa habitación, agresiones y hasta asesinatos impunes, los habitantes de de la comunidad de Álvaro Obregón Nuevo, en la ribera del río Hondo amenazaron con tomar justicia por su propia mano, sino intervienen las autoridades de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Yolanda Delgado González, delegada de la comunidad, aseguró que en reiteradas ocasiones han hecho los señalamientos a las autoridades correspondientes, por lo que ahora a esas mismas autoridades que los han ignorado de cualquier situación.

“La gente de la comunidad está cansada, está harta de que un grupo de delincuentes que roban hasta tres veces al día sigan sin castigo a pesar de los llamados que hacemos a las autoridades”.

El grupo dijo que se auto-llama “Los Pelones” han estado causado terror en la población, asaltan a los niños que van a la primaria, les pegan a los de la secundaria a plena luz de día hacen sus fechorías, entran a las casas le pegan a la gente les roban sus pertenencias de valor y luego van y se ponen a agredir a la gente que se topan en el camino.

Lo anterior, ante la nula presencia de las fuerzas policiacas, y por la negligencia a la hora de actuar de las autoridades de la fiscalía, destaca mentados en Pucté, quienes aseguro incluso la han detenido a ella por llevar gente a interponer su denuncia contra estas personas.

“Casi todos los días hay entre una a tres personas que hay que llevar a poner denuncia, la gente me pide apoyo para eso pues las oficinas más cercanas están a 10 kilómetros. En una ocasión, cuando llevé a unos campesinos, cuando llegué un judicial me jaló me encerró y estuvo jaloneando solo porque les exigí que algo y que se pongan a trabajar”.

Lo más preocupante señaló es que después de interponer las denuncias correspondientes, y que los judiciales hagan su trabajo arrestando a los delincuentes, después de unos días anden sueltos otra vez y entonces vienen las represalias.

“La cosa esta grave, porque este grupo, incluso, han violado jovencitas, pero solo se van un tiempo y luego regresan como sin nada sin que las autoridades de procuración de justicia haga nada al respecto”.

Delgado González, señaló que hace un par de meses, recaudaron más de 800 firmas que entregaron al municipio, con copia a otras dependencias solicitando que sacaran de la comunidad a quienes se dedican a delinquir y están plenamente identificados.

Sin embargo, nada ocurrió, por ello ahora asegura serán los habitantes quienes sancionaran a los delincuentes.