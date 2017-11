Sin medicamentos el Centro de Salud de Álvaro Obregón Nuevo

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La comunidad de Álvaro Obregón, uno de los asentamientos humanos más grandes en la ribera del Río Hondo, con más de dos mil 500 habitantes, su Centro de Salud, carece de medicamentos.

Los habitante de la comunidad que se localiza a más de 55 kilómetros de la capital del estado, se sienten vulnerables ante la más simple gripa, pues representa gastos extras.

También te puede interesar: Tendrá la comunidad de Sac-Xán un Centro de Salud

Eusebia de Jesús Balam, habitantes de la comunidad de 57 años dijo que fue al centro de salud, porque sufre de presión arterial, pero no había medicamentos para su control mensual, y que solamente contaban con algunas cajas de Paracetamol que distribuían en pastillas y no por cajas a los enfermos.

“Desde finales del mes pasado sin medicamentos, vacunas, medicamentos para la presión e insulina en el Centros de Salud de la comunidad, fui a consultar por mi presión y no había pastillas, había otra que estaba alterada de su diabetes tampoco le pudieron dar nada, solo me dieron dos pastillas de paracetamol”

Señaló que al igual que ella la mayoría de los pacientes tienen que comprarlos y que prácticamente sólo se da la consulta, y pese a que los médicos y enfermeros del centro de salud, realizan un buen trabajo, no ayuda pues no hay medicamentos para ningún tipo de enfermedad.

Argelia Méndez Laynes, habitantes de la comunidad señaló que de nada les sirve ser beneficiaria del Seguro Popular, pues no es garantía de un servicio médico completo, ya que a pesar de que cuentan con la consulta, constantemente se el centro de salud de la comunidad se queda sin medicamentos, sin que la Secretaría de Salud(SESA), haga algo al respecto para solucionar esta situación de desabasto que inclusive pone en riesgo la vida de las personas que escasos recursos que no tiene para ir a comprar medicinas.

Comentó que al preguntar al personal de salud de la comunidad estos le dijeron que normalmente los medicamentos llegan cada dos meses, sin embargo a finales del mes de octubre se cumplieron los dos meses, sin que los medicamentos hayan llegado al Centro de Salud.

“Entendemos que no es culpa del personal, pues se supone que los medicamentos deben llegan desde finales de Octubre, y ya estamos a nueve de noviembre, las personas no tenemos derecho a enfermarnos, tengo un nieto con gripa y no hay Ambroxol, o medicamento, tengo que viajar a Chetumal, para comprarlo”, comentó.

Las entrevistadas hicieron un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud para que tomen cartas en el asunto y envíen medicamentos para la comunidad, principalmente para evitar problemas mayores pues con los cambios bruscos de temperatura registrados en últimos días en la zona, hay más posibilidades de enfermarse de problemas respiratorios, principalmente niños y adultos mayores.