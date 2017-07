Surgen conflictos entre alcaldes por basurero compartido

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Los alcaldes Álvaro Obregón y Javier Rojo Gómez, dos comunidades que comparten el cementerio y basurero, respectivamente, tienen roces que podrían afectar a los habitantes entre ambas localidades.

Entre ambas comunidades hay una distancia de al menos tres kilómetros y desde siempre comparten cementerio y basurero.

Los avecindados de Álvaro Obregón organizaron una campaña de descacharrización, juntaron más de 30 toneladas de latas, botellas de vidrio, llantas, televisiones, radios, estufas y demás cacharros.

Sin embargo el alcalde de la comunidad de Javier Rojo Gómez, Apolonio Domínguez, Vázquez, negó el paso a los camiones cargados de residuos, argumentando que el único tiradero que hay en la ribera del Río Hondo es “su basurero”.

Situación que no fue del agrado de Yolanda Delgado González, delegada de Obregón, pues ya tenían camiones, que rentaron, cargados de desechos.

“La campaña se hizo para prevenir enfermedades, siempre hemos trabajado coordinadamente pero no se qué paso ahora. Antes de la recolecta yo hable al municipio y me dijeron que él me tenía que apoyar porque cuenta con maquinaria y volquetes para la descacharrización, sin embargo, se negó”.

En su campaña, dijo participaron los cinco mil avecindados, quienes incluso cooperaron para la renta de los equipos y se logró la limpia de un terreno de dos hectáreas aproximadamente que se usaba como tiradero a cielo abierto.

“Estas dos comunidades comparten no solo el basurero, sino también el cementerio donde mientras nosotros enterramos a una persona al año, ellos entierran a dos, y yo lo permito, pero ya no lo hare, si él continua en ese plan”.

Delgado González, hizo un llamado a las autoridades municipales, para que intervengan y se restablezca el orden.

Al respecto se buscó al Alcalde de Javier Rojo Gómez, pero este se negó a dar información al respecto, ignorando cualquier tipo de comunicación con este medio informativo, pues en su oficina únicamente se encontraban sus dos secretarias, y un asistente personal que desconocen su ubicación.