Matías Almeyda provoca gran revuelo

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En cuanto aparece en escena, de inmediato una ‘marejada’ de reporteros lo ‘atrapa’, lo acorrala para solicitarle una entrevista.

Sí, provoca gran revuelo, que pone a todos a correr para conocer la actualidad de ‘sus’ Chivas, el campeón del fútbol mexicano.

Él, muy sencillo y carismático, responde amable a las peticiones de los reporteros. Matías Almeyda, el ‘pastor’ del Rebaño Sagrado, disfruta al máximo su momento. Sabe que más de la mitad del país, un sinfín de ‘Chivahermanos’ comulgan con la causa rojiblanca.

“Estoy disfrutando la convivencia con muchos entrenadores, para mí, la parte más linda que tiene el fútbol. Me he adaptado muy bien, veníamos con una idea muy clara. La primera, tratar de mantener al equipo que tenemos, sabemos que hay propuestas por muchos de nuestros jugadores”.

De los convocados por Juan Carlos Osorio, a la Selección Mexicana, diez son de Guadalajara. Por una parte, todo esto me pone muy feliz. Ya veremos cómo arrancaremos el primer juego del campeonato, y seguir así, con este protagonismo”, refiere Almeyda en concurrida comparecencia ante los medios.

Y se ‘vende’ muy bien, ahora que está de moda su equipo y presume de un delirio de grandeza, incluso más, que su archirrival, las Águilas del América.

“Sigo soñando, eso sí, soy un agradecido de estar en este club. Vivo el hoy, no estoy pensando qué sucederá en 2018. No me imagino lo que pueda pasar mañana o en un tiempo”, insiste el estratega.

“Repito, el agradecimiento será eterno a Chivas y su gente, por siempre. Ellos han permitido que un servidor mejore como entrenador y ser humano”, apuntó.

Y advierte: “Mi vida sigue siendo la misma, me visto igual, aunque algunos me criticaron porque venía con bermuda; voy a contratar a alguien que me vista”, bromeó.