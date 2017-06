Chivas intensifica su preparación en Cancún

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La exigencia en Chivas es al doble, al más alto nivel, y así lo demuestran los rojiblancos en esta etapa de su preparación.

“Este es el inicio en busca de conseguir más cosas. Chivas alcanzó las metas más grandes y ahí nos queremos mantener. No será nada fácil, pero trabajamos a tope para continuar por ese camino ganador.

Estamos muy motivados y con la mentalidad de seguir triunfando”, aseguró Ángel Zaldívar.

Agrega que en el certamen anterior, el Clausura 2017, cuando conquistaron el doblete, la Copa y Liga, ‘tuvimos que superar diversos obstáculos, bajas por lesión, como en su caso’.

“Estoy muy cerca de estar al cien por ciento del esguince de segundo grado que sufrí en el tobillo izquierdo. Todos estamos muy contentos porque cumplimos la meta que anhelábamos. No fue un torneo fácil, a mí me tocaron momentos difíciles, pero nos apoyamos siempre y eso hace un grupo muy fuerte. En lo personal, he venido de menos a más en mi proceso de recuperación, me siento bien, trabajando a la par de mis compañeros a buen ritmo para estar listo”, consigna.

Tras una intensa pretemporada en Cancún, el ‘pastor’ del ‘Rebaño’, Matías Almeyda, decidió darles la mañana libre a sus dirigidos, ya que por la tarde, reanudaron sus actividades.