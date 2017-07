Tras muerte de otro ciclista, urgen plan de movilidad

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La muerte de una persona que viajaba a bordo de un triciclo en la salida sur de Solidaridad, significó el quinto deceso de este tipo, de acuerdo con el registro de la Embajada Mexicana de la Bicicleta, cuyos integrantes exigen respeto por los habitantes que hacen uso de este vehículo en Solidaridad.

Mitzi Osorio Nova, coordinadora de dicha asociación civil, comentó que están a la espera de entregar un pliego petitorio a las autoridades para exigir mayor respeto a la vida de los ciclistas.

“Lamentable lo que pasó, finalmente es una vida que se pierde, pero hay más que eso, no hay respeto por quienes hacemos uso de la bicicleta, a diario vemos como cuando vamos saliendo de nuestros hogares tenemos que sortear con automovilistas que parece que no salen a tiempo de sus casas y van muy de prisa, después nos toca ver como van con el celular a todo lo que da y no ponen atención”, dijo Osorio Nova.

También te puede interesar: Piden respeto para ciclistas de Playa del Carmen

Agregó que están trabajando en un plan de movilidad en el municipio, en la que se respete la reglamentación de 1.5 de distancia que debe de dejar un conductor de vehículo automotor para que un ciclista circule de manera segura.

Ayer, alrededor de las 6 horas en el kilómetro 268 de la carretera Tulum-Playa del Carmen, una persona a bordo de su triciclo fue atropellada y perdió la vida al instante, cerca del hotel Barceló.

Acerca de este caso, fuentes policiacas informaron que hay una persona detenida por presunto homicidio culposo, quien conducía el automóvil que golpeó al hoy occiso.

Según fuentes, la persona fallecida usaba el triciclo, además de medio de transporte, también como herramienta de trabajo, pues sobre el vehículo transportaba sus instrumentos de limpieza que utilizaba en los hoteles de los alrededores de ese punto de Solidaridad.

En el sitio se realizó el levantamiento del cadáver por parte de elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), asimismo al lugar arribaron familiares de la víctima, quienes se encargaron de realizar el reconocimiento.