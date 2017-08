Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN.- En los primeros días del próximo mes la Asociación Civil ‘Identidad Histórica y Cultural de Cancún’ encabezada por Tiziana Roma Barrera, está citada a una audiencia con el juez del Séptimo Distrito para conocer los avances de la demanda que promovieron contra la invasión de propiedad pública –áreas verdes y ciclopista- en el kilómetro 3.5 de la zona de hoteles.

“Hay una orden de suspensión desde el 17 de junio que no han acatado, no han querido obedecer. Nosotros nos estamos amparando y usando todos los recursos, pero sobre todo estamos exigiendo que se cumpla la ley. Esto no es un capricho de unos cuantos ciudadanos, esto es exigir que se cumpla la ley”.

La lucha por recuperar el espacio público ciudadanos, encabezados por Tiziana Roma, marcharon sobre la ciclopista de la zona de hoteles para exigir que el hotel Temptation, actualmente en remodelación, libere el espacio público que ocupó con la construcción de una rampa para autos.

Con ella caminaron, desde el kilómetro cero hasta el 3.5, ciclistas, ciudadanos en patines, niños, amas de casa con sus bebés en carreolas, personas en sillas de ruedas y usuarios de la ciclopista, en donde formaron un muro humano para marcar el espacio hasta donde el hotel deberá derrumbar lo recién construido.

Actualmente la asociación civil está en espera de la resolución de un juez que indique si los empresarios hoteleros tendrán que devolver o no el espacio público.

Roma Barrera explicó y mostró a los ciudadanos la expansión de la construcción de la rampa del hotel, la cual supera los dos metros de alto, hecha sobre lo que era zona jardinada pública y la ciclopista.

Ante el cuestionamiento de los mismos manifestantes sobre los responsables del ‘robo de espacios’ señaló a Fonatur, autoridades municipales y Semarnat, pues ninguno acepta su responsabilidad y “se echan la bolita uno al otro”.

“Todas las autoridades han negado los hechos; nosotros estamos en el amparo y tenemos una audiencia a inicios de septiembre. Todos se están echando la bolita, pero no vamos a permitir que nos roben nuestras áreas públicas”.