Cinco cinema HE: Pasión sacra

En el marco del fervor cinematográfico, Homo Espacios seleccionó algunos filmes sacros, donde un tribuno romano es convertido al cristianismo primitivo a causa de un divino manto; la historia de un sacerdote portugués que fuera un revolucionario incómodo dentro de la iglesia católica; el relato de dos apóstoles que brindaron las bases de la cristiandad; uno de los mejores papeles que protagonizara Anthony Quinn, al interpretar a un cínico personaje bíblico; y el primer sitio de esta lista, lo comparten dos cintas relacionadas a la pasión de Jesús de Nazaret.

En temas religiosos, mucho tiene que ver el control y la manipulación visto desde un sistema social, pero en terrenos espirituales, la libertad es uno de los pilares para el desarrollo del individuo. Hablamos de dos mundos que no son iguales, en uno se han justificado guerras y catástrofes humanas, mientras que el otro busca la paz, así como integridad en las creencias de las personas.

Relacionado a estas fechas de semana santa, realizamos una lista sobre la pasión sacra cinematográfica que esperemos sea de su agrado.

The Robe (Estados Unidos, 1953)

Primer filme estrenado en CinemaScope bajo el sello de la 20th Century Fox, basada en la novela homónima de Lloyd C. Douglas publicada en 1942, fue galardonada como mejor película dramática en los Globos de Oro y obtuvo dos Premios Óscar en 1954.

La historia del tribuno romano Marcellus (Richard Burton), quien en el Siglo I d.C. en la Roma de Tiberio, tiene una disputa con Calígula (Jay Robinson), por la compra del esclavo Demetrio (Victor Mature), motivo por el cual, es enviado a Jerusalén dentro la provincia romana de Judea, sitio donde Poncio Pilato le ordena supervisar la crucifixión de Jesús de Nazaret, y entre apuestas con los centuriones, gana una túnica que se encuentra al pie de la cruz de Jesús; el tribuno, al colocarse este manto, experimenta un cambio que lo llevará a la conversión de los primeros cristianos, guiado por aquel esclavo, que ahora será su mejor amigo.

Antonio, guerriero di Dio (Italia, 2006)

El sacerdote portugués Antonio de Padua, discípulo de Giovanni di Pietro Bernardone o Francesco d’Assisi, expuso la hipocresía, así como los privilegios de la iglesia católica, convirtiéndose en un personaje incómodo para varios cardenales. Ante la explotación de los pueblos, algunas líneas de este filme muestran el pensamiento de Padua:

“Los ricos creen que son Dios y son ellos los únicos que pueden reclamar el derecho de hacer justicia. Vuestro cuerpo y espíritu han sido lastimados por la usura. Ellos se hicieron ricos absorbiendo la sangre del necesitado…”

Bajo el lente de Antonello Belluco y la gran actuación del español Jordi Mollà, este rollo muestra a un revolucionario dentro del catolicismo, el hombre que puso fin a los abusos de los caciques en el poblado italiano de Padua y quien fuera el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia católica.

Peter and Paul (Estados Unidos, 1981)

Saulo de Tarso, comandante judío, ciudadano romano y uno de los más peligrosos persecutores del cristianismo primitivo, quien en su camino a Damasco es cegado por Jesús resucitado, hasta que Bernabé -un seguidor de esta nueva religión- le devuelve la vista en un acto providencial. En aquel momento, Saulo experimentaría un proceso de transformación, hasta convertirse en el apóstol Pablo, quien brindó las bases del cristianismo, el evangelizador que logró interpretar con gran maestría las debilidades humanas, compañero en el liderazgo religioso junto con Pedro. A pesar de que nunca conoció al mesías en su vida terrenal, ni aprendió directamente de él, abandonó todos sus privilegios por su misión divina, hasta ser decapitado por Nerón, mientras que Pedro fue crucificado.

La miniserie de la CBS con una duración de 129 minutos, editada como filme y distribuida por la Universal Pictures, contó con un elenco de alta calidad. Un ejemplo de ello, son los dos papeles protagónicos: Pablo de Tarso, fue interpretado por Anthony Hopkins y Robert Foxworth como Pedro el pescador. La cinta fue grabada en Rodas, Grecia, contó con un excelente guion adaptado de las escrituras bíblicas por Christopher Knopf y Stan Hough, bajo la dirección del cineasta inglés Robert Day.

Barrabás (Italia, 1961)

El actor mexicano Anthony Quinn interpreta al famoso criminal Barrabás, considerado como uno de los mejores papeles de Quinn, este rollo basado en la novela del Premio Nobel de Literatura de 1951 Pär Lagerkvist, narra la supuesta vida de este cínico personaje bíblico, quien descubre la tumba vacía de quien le brindó la libertad, manteniéndose incrédulo, sobrevivió veinte años en una mina para reclusos, gladiador del Coliseo romano donde gana su liberación, se convierte al cristianismo al final de su vida, donde la culpa de haber sido a quien Pilatos perdona, lo llevará a una profunda reflexión sobre el arrepentimiento.

Richard Fleischer dirige este drama de ficción histórico con la gran producción de Dino de Laurentiis Cinematografica junto a la Columbia Pictures, formó parte del “Top de las mejores películas extranjeras de 1962” por la National Board of Review.

The Last Temptation of Christ (Estados Unidos – Canadá – Marruecos, 1988) / The Passion of the Christ (Estados Unidos – Italia, 2004).

La adaptación cinematográfica del bestseller de 1954 del escritor griego Nikos Kazantzakis, a cargo del cineasta Martin Scorsese y con Willem Dafoe como Jesús de Nazaret, fue catalogada como una de las cintas más polémicas del siglo XX y vetada por la religión católica. Logró una nominación a “Mejor director” en los Premios Óscar y dos nominaciones en los Globos de Oro.

En los pensamientos y emociones de un Jesús tentado en la cruz por el “ángel caído”, Scorsese nos brinda una visión atípica y fascinante del hijo de Dios, que entre imágenes en movimiento, Cristo resuelve varias interrogantes como: ¿Si bajo de esta cruz?, ¿Tomaría esposa e hijos?, ¿Cómo sería la vida sin este sacrificio?, ¿A quién traicionaría? Al final, su misión por la salvación, afirma su convicción sagrada, otorgando un ejemplo claro de la lucha interna por la fe.

Mientras que nuestro segundo título al que le otorgamos también el primer sitio, es el filme religioso de Mel Gibson, en el cual varias curiosidades sucedieron durante su rodaje en Italia: parte del staff comenta que aparecieron unos hombres vestidos totalmente de blanco que daban consejos a la producción y que nadie los conocía; el actor James Caviezel, al grabar este filme tenía la misma edad de Jesús en su crucifixión, fue accidentalmente azotado dos veces y alcanzado por un rayo; así como contar con el idioma original del filme en hebreo, latín y arameo.

Galardonada con 22 premios cinematográficos y tres nominaciones de los AMPAS, La Pasión de Cristo obtuvo un éxito enorme, colocándose en la lista de las diez películas con mayor recaudación de todos los tiempos.

Estimados homoespacieros, como es tradición les comparto algunos enlaces sobre estos filmes con pasión sacra:

-The Robe (Doblada al español). https://youtu.be/8jUvR_-FDoQ

-Antonio, guerriero di Dio (Subtitulada en español). https://youtu.be/Y_69931kV5I

-Peter and Paul (Promo en ingles). https://youtu.be/FJhFJvKlKEI

-Barrabás (Trailer en ingles). https://youtu.be/yJ8Zm6mrZ0Q

-The Last Temptation of Christ (Subtítulos en español). https://youtu.be/bl2yiH-1c10

-The Passion of the Christ (Doblada al español). https://youtu.be/g_MEQYANRhA

