Adelantan Día del Niño con cine, palomitas y refrescos (video)

CANCÚN, Q. Roo.- Celebraron ayer el Día del Niño por adelantado, alrededor de mil 500 niños de sectores vulnerables en Benito Juárez, con el apoyo de organismos civiles, empresarios y voluntarios, quienes hicieron posible que disfrutaran de una función de cine, palomitas y refrescos, en diversas plazas de la ciudad.

Ejemplo de esto fueron 850 niños de comunidades irregulares o escasos recursos en Cancún, quienes convocados por Fundación Yantra visitaron el Cinépolis de la Plaza Cancún Mall para disfrutar de los filmes Rock Dog y Mi Amigo el Gigante.

El proyecto contó con el apoyo de la Policía Federal y benefactores, quienes desde las 6 horas comenzaron a trasladar a los menores de sus escuelas o comunidades, hasta la plaza comercial, para garantizar que la mayoría de los niños asistieran y al mismo tiempo apoyar la economía de los hogares al no tener que costear las familias los pasajes, señalaron docentes de escuelas ubicadas en colonias como: Tierra Maya, Villas Otoch Paraíso, Tres Reyes, Avante, El Pedregal y Cuna Maya, entre otras.

Con palomitas y refrescos en mano, cientos de niños ingresaron a cuatro salas del lugar para disfrutar de las películas y pasar un jueves entre amigos, en el marco del Día del Niño, próximo a celebrarse el 30 de abril.

Entre estos se encontró a Bety, de ocho años y habitante de la colonia Tierra Maya, quien a diferencia de sus amigas, acudía por primera vez al cine, aún cuando su comunidad no se encuentra alejada del centro de la ciudad.

“Mis papás trabajan y no tienen mucho tiempo, además del dinero y la tarea y bueno tampoco me llamaba mucho a mí esto, pero si me gusta y me estoy divirtiendo”, dijo la menor en una de sus múltiples salidas al baño y en las que aprovechó para inspeccionar la zona.

Caso similar fue Natanael, de seis años, quien ingresó nervioso a la sala por la oscuridad, pero tras unos minutos al familiarizarse con el lugar, no dejaba de carcajearse disfrutando el filme, convencido de que buscará mejorar sus calificaciones para que sus padres lo premien con salidas al cine.

Al igual que ellos, del otro lado de la ciudad, alumnos de diversos Centros de Atención Múltiple convivieron y disfrutaron de los mismos filmes, pero ellos al interior de Plaza las Tiendas y Plaza las Américas, con el apoyo de Cinépolis, voluntarios y benefactores.

Sin embargo, en el caso de ellos, los docentes eran acompañados en muchos de los casos por padres de familia quienes apoyaron para que los menores se mantuvieran en orden.

Este fue el caso de los integrantes del CAM Estimulación Temprana, ubicado en la Región 239, quienes en compañías de sus madres, hermanos y docentes, disfrutaron en Plaza las Américas de la película Rock Dog.

Los menores cuentan con menos de cuatro años de edad, por ello la institución consideró necesario que otros integrantes de la familia participaran en la salida.

Los eventos concluyeron alrededor de las 12 horas con cientos de sonrisas en los alrededores de las plazas y la satisfacción por parte de los organismos civiles, instituciones, empresarios y voluntarios que hicieron posible el festejo en cines.

